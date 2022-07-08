Новые правила на границе Финляндии и Эстонии: сколько везти валюты и как не стать контрабандистом

Два года не ездили из Петербурга в Эстонию или Финляндию? Напоминаем всё-всё-всё про режим работы пунктов пропуска, очередь и что можно ввозить и вывозить через границы. В том числе про наличную валюту.



Фото: Vesa Laitinen/Helsingin Sanomat/Zuma/TASS Поделиться Поделиться





С 15 июля можно будет свободно поехать в Финляндию и Эстонию, без всяких веских причин, был бы открытый шенген. С 2020 года границы были под замком, сначала с западной, а потом с российской стороны, поэтому «Фонтанка» обновляет знания для тех, кто планирует пересекать границу. Изменений много.



Пункты пропуска в Финляндию и Эстонию и режим работы

Пункт пропуска Ивангород — Нарва работает и днем и ночью. На эстонской стороне действует электронная очередь для автомобилистов. Можно пересечь границу и пешком.



В Финляндии пограничные пункты пропуска в Ваалимаа, Нуйямаа и Иматре открыты так же круглосуточно. Пункты с российской стороны — Торфяновка, Брусничное, Светогорск также работают 24 часа. Здесь границу можно пересечь и на велосипеде.

Какие вопросы у пограничников на эстонской и финской границах



На российской стороне у вас проверят паспорт, могут спросить про то, куда направляетесь и когда планируете вернуться обратно. На стороне Финляндии или Эстонии у вас попросят загран с визой, спросят про срок и направление поездки, могут предложить показать билеты и бронирования по всему маршруту.

В какое время лучше пересекать границу в Эстонию и Финляндию

Что будет 15 июля, когда Россия откроет границы для всех, покажет время. Но практика допандемийных лет говорит о том, что худшее время пересечения границы в канун Нового года, Рождества, в майские и ноябрьские праздники. С российской стороны стоят в первой половине дня, а из Эстонии и Финляндии во второй.



Ночью всё значительно быстрее.

Как устроена очередь на эстонской и финской границах для машин

В Финляндии живая очередь. В Эстонии — есть электронная, она работает при выезде из Эстонии в Россию.

Сервис «ГоуСвифт» (здесь www.eestipiir.ee) работает. Есть версии на эстонском, русском и английском языках. Сайт лаконичен и состоит из двух кнопок, по одной из которых можно посмотреть время ожидания на границе, по другой — забронировать место в очереди на конкретное время и дату. В форме записи восемь пунктов, надо ввести номер машины, данные водителя, контакты. И заплатить пять евро. С российской карточки Visa и Mastercard это сделать не получится. Зарубежная сработает. Можно со счета эстонского мобильного оператора, если он у вас есть.



Большинство едет из Эстонии без предварительной записи. Департамент полиции и погранохраны Эстонии на сайте сообщает, что легковушки пропускают в зоны ожидания с помощью системы распознавания номера. А там уже водитель регистрирует машину в «живую» очередь в киоске самообслуживания.

Что можно ввозить и вывозить из России

Наличные, эквивалент 10 000 долларов, вывезти из России можно без ограничений. Больше не получится — со 2 марта 2022 года нельзя вывозить из России наличную иностранную валюту выше этого лимита. На ввоз валюты в Россию ограничения нет, но крупные суммы придется декларировать.



Действует запрет на вывоз топлива из России — не больше чем полный бак, плюс 10 литров топлива в отдельной таре. Впрочем, в Финляндию не получится ввезти и этого — канистры под запретом.

Вещи для личного пользования разрешено вывозить из России без декларирования и уплаты таможенных платежей. При этом ввозить в Россию товары разрешено только на сумму не дороже 500 евро и весом не более 25 кг. Так что если везете что-то ценное, то лучше задекларируйте заранее, чтобы потом не было вопросов на обратном пути.



Можно ввозить до 5 литров алкогольной продукции и пива. Три литра бесплатно, а еще за два придется отдать 20 евро. Без сборов можно ввозить до 200 сигарет или 50 сигар, 250 граммов табака.

Подробнее на сайте российской таможни в памятке Федеральной таможенной службы России.

Что можно ввозить и вывозить из Эстонии и Финляндии

Наличные. Таможенные правила едины для Евросоюза. Если вы прибываете из-за пределов ЕС или покидаете его с наличными деньгами в размере 10 000 евро или более, вы должны их задекларировать. Но в дополнение к этому Совет Европы запретил вывоз банкнот евро в Россию. Совсем. Но для личного пользования вывоз разрешен — достаточная сумма на усмотрение пограничников.



«Только в сумме, необходимой для удовлетворения потребностей пассажира и сопровождающей его во время поездки семьи до прибытия в место назначения. Вывоз евро другим получателям, например друзьям, знакомым, родителям, не считается личным потреблением», — говорится на сайте налогово-таможенного департамента Эстонии.



Кроме того, запрещен вывоз в Россию «предметов роскоши». Это товары дороже 300 евро. Список обширный: запчасти для авто, одежда, обувь, аксессуары, косметика, электроника, смартфоны, компьютеры, продукты питания, игрушки, украшения, отопительные приборы, предметы интерьера и кухонные принадлежности, музыкальные инструменты.

Запрещается ввозить крепкие алкогольные напитки, такие, как виски, ром, джин, водка и ликеры, а также черную икру. Разрешается ввозить ограниченное количество слабоалкогольных напитков для личного пользования или в подарок, например пиво и вино.

С 10 июля в Эстонию больше нельзя ввозить или передавать товары, происходящие из России или экспортируемые из России, «продажа которых приносит России значительный доход»: стеклотару и бутылки, изделия из дерева, мебель, даже старую, удобрения и пневматические шины.

Лекарства через границу перевозить можно. До пяти оригинальных упаковок. Но только для личного пользования, без передачи и если препарат не требует рецепта в ЕС. То есть если он не психотропный, не наркотический или другой сильнодействующий. Если есть сомнения — избавить себя от перспективы административной или уголовной ответственности можно прямо на границе, выкинув препараты в специальный бокс.



Мясные и молочные продукты, как и прежде, под запретом на ввоз в ЕС. Большинство фруктов так же ввозить нельзя. Так же как саженцы, рассаду.

Важно: вы можете слышать рассказы знакомых или читать в чатах и на форумах, что кто-то ввозил официально неввозимое или вывозил что-то запретное, но это лишь единичные случаи по недосмотру. Рисковать своей визой, деньгами, вещами и даже свободой никому не советуем. Соблюдайте правила.

Подробнее о действующих ограничениях — на эстонском официальном сайте и на сайте финской таможни.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»