iPhone отнимут на границе? Разбираем новые правила поездок в Финляндию

«Фонтанка» отвечает на вопросы читателей, которые собираются с 15 июля в Финляндию. Такие поездки перестали быть массовыми больше двух лет незад. С тех пор многое поменялось.



Фото: Ксения Потеева/Фонтанка Поделиться Поделиться





Особенно много недосказанного по поводу системы такс-фри. В некоторых странах у россиян уже забирали товары, по которым они пытались получить возврат налогов. Неизвестность и в деле оплаты штрафов за нарушение ПДД, а ведь если их вовремя не закрыть, то окно в Европу захлопнется. Решения есть пока не везде.



Действует ли еще «правило первого въезда» и надо ли «откатывать» новый шенген

Нет никакого «правила первого въезда» и нет необходимости сначала «откатывать» многократный шенген именно в Финляндии или любой другой стране, которая его выдала. Важны только два нюанса.



В случае мультишенгена, для многократных поездок, при заполнении анкеты на визу действительно указывается, в какое государство будет первый въезд, а какое будет основной страной пребывания. Но речь именно о продолжительности нахождения и выборе страны для подачи на визу, а не о первой поездке. Если у вас в итоге за время время действия визы окажется меньше дней в Финляндии или той стране, которая вам её выдала, то теоретически новую вам могут и не одобрить. Но обычно всё заканчивается простым вкладышем-напоминанием в паспорт, мол, «больше так не делайте».



Другое дело однократные визы, под даты поездки в конкретную страну. Если вам не повезло получить такую, то придется искать вариант сначала попасть в ту страну, которая вам её выдала. Или придумать очень хорошее объяснение, почему вы, например, с однократой визой Италии сначала зачем-то едете в Финляндию. Такой случай произошел в минувшие выходные на границе в Иматре, корреспондент «Фонтанки» был свидетелем этой драмы. Семья петербуржцев купила билеты в Рим из Хельсинки, забронировала номер в гостинице и даже — для российских пограничников — обзавелась приглашением из финской клиники «на лечение». Наши их пропустили, а финны, что называется «не поверили». Три часа препирательств окончились очень некрасивым штампом в паспортах об отказе в пересечении границы и безрадостным возвращением домой со сгоревшими авиабилетами.



Как получить пятилетнюю визу Финляндию

Всё на усмотрение работников консульства. Но формальные правила перечислены на сайт финского дипломатического ведомства: за последние три года у вас должна быть минимум одна виза на 2 года. И она должна быть использована в основном для поездок в Финляндию. Так же должен быть подходящий паспорт, со сроком действия минимум пять лет и три месяца. Иначе максимальный срок действия визы будет на практике будет несколько короче пяти лет.



Можно ли получить такс-фри в Финляндии



Несмотря на санкции, финские магазины по-прежнему оформляют покупателям из России такс-фри и инвойсы — возврат налога на добавленную стоимость для иностранцев. Обычно возврат идет при покупке от 40 евро, иногда продукты и вещи считаются отдельно, иногда — вместе. Если хотите получить деньги сразу на границе — оформляйте такс-фри, если рассчитываете получить чуть больше, то оформите инвойс, но деньги вам вернут в магазине, когда вы вернетесь в следующий раз. Инвойсы оформляют не все магазины — узнавайте на месте.



Ну и не забывайте, что вывоз предметов роскоши дороже 300 евро для россиян из Европы сейчас запрещен. Поэтому даже не пытайтесь показывать такие чеки финнам на границе — потеря нового айфона вам гарантирована. Чек могут спросить и на российской границе — тут важно, чтобы общая сумма покупок не превышала 1000 евро на человека.

Как это работает Сейчас в Финляндии представлено системы такс-фри — Global Blue и Planet Taxfree (раньше называлась e-taxfree). Global Blue инвойсы не оформляет, зато его пункты работают сейчас на всех пунктах пропуска: в Нуйямаа и Валимаа с 11 до 20 каждый день, в Иматре — с 9 до 18 с пн по сб, в воскресенье закрыто.



Пункт Planet Taxfree в Иматре пока не работает, но в компании обещают скоро его открыть. Часы работы в Валимаа и Нуйямаа — с 11 до 19 по ср-сб, в воскресенье — с 12 до 16.

Актуальную информацию о часах работы лучше узнавать на месте. В пунктах возврата и на таможне могут проверить, действительно ли все купленное пересекает границу Финляндии — пакеты должны быть заклеены специальной лентой, которую вам выдадут в магазине при оформлении.



Если вы пересекаете границу в то время, когда пункты возврата не работают — не забудьте поставить печать у сотрудников финской таможни. Получите деньги в следующий раз. Так же необходимо проштамповать инвойсы, которые оформляют сами магазины (например, небезызвестные Rajamarket или Disa's). Печать ставится в окошке «Таможня» — перед паспортным контролем у финнов.

Какие ограничения на вывоз товаров из Финляндии

Вывоз «Фейри» и других традиционных финских радостей в разумных пределах никак не ограничен. Однако, с недавних пор, из Финляндии (и вообще из Европы) в Россию не разрешается вывозить так называемые предметы роскоши, то есть изделия, стоимость которых превышает 300 евро за штуку. Такими товарами являются, к примеру, смартфоны, спортивный инвентарь и украшения, а также различная одежда и аксессуары. Исключение составляют, к примеру, электроприборы, в пределах 750 евро, музыкальные инструменты стоимостью до 1500 евро за штуку. Некоторые оптические приборы, такие как бинокли и видоискатели, запрещено вывозить вне зависимости от их стоимости.



При этом характер любых вывозимых товаров и их количество должны быть такими, чтобы их невозможно было посчитать ввозимыми для коммерческих целей. Проще говоря — много одинакового товара в багаже даёт возможность заподозрить в вас челнока. По факту почти наверняка никто не будет досматривать вашу машину на выезде. Выборочные проверки, правда, бывают, но очень редко. На всякий случай есть смысл все же вытащить купленный айфон из упаковки, или хотя бы убрать его с видного места.

Правило о 300 евро и предметах роскоши, по крайней мере, пока исполняется финскими таможенниками не особо рьяно. Если вы сами не полезете на рожон, скорее всего, вам удастся привезти и новый телефон, и что-то подороже. Но даже не пытайтесь показывать это финнам чтобы получить такс фри. Если вы сами принесете и предъявите им чеки, проблемы гарантированы. Кстати, чек могут спросить и на российской границе — тут важно, чтобы общая сумма покупок не превышала 1000 евро на человека.



Можно ли ехать с антирадаром в Финляндию



Хранение и использование антирадара в Финляндии запрещено. Причем хранением считается даже просто нахождение антирадара в автомобиле в выключенном состоянии. Нарушение запрета влечет за собой конфискацию устройства и наложение штрафа. Конфискованное устройство не возвращается и подлежит уничтожению под таможенным контролем.

Как оплачивать штрафы за нарушение ПДД в Финляндии

Сейчас с этим большая проблема. Еще недавно квитанцию можно было оплатить в любом российском банке — по номеру счета и реквизитам финского банка. Деньги по системе SWIFT доходили за один-два рабочих дня. Однако с недавних пор с ней, как и с российскими банками — сложности. Какие-то вообще отрезаны от системы SWIFT, какие-то прекратили переводы в евро. А некоторые установили минимальный порог перевода в несколько тысяч евро. Какие-то банки все же переводят в Финляндию деньги, но с большим скрипом. Особая сложность в том, что финское «ГАИ» принимает платежи по штрафам на свой счет в банке Nordea. А он славится своим особенным отношением к русским, одним из первых, к примеру, без объяснения причин закрыв все их счета в Финляндии. Еще одно его правило из новых — Nordea практически полностью прекратил принимать наличные платежи в своих офисах. То есть, вариант, заехать в отделение и заплатить — сильно сомнительный. Безналичный же платеж из России от тех немногих банков, что все еще подключены к SWIFT, может идти и неделю, а то и больше.

Вместе с тем, штрафы за неправильную парковку или превышение скорости в Финляндии надо оплачивать в течении двух недель. Если не управитесь в срок, то сперва начнут начисляться вполне ощутимые пени. Если штраф так и не будет оплачен, о новой визе можете забыть. Потому что при подаче документов на оформление копию квитанции об оплате надо прикладывать к пакету документов.

На сайте финского консульства по старой памяти говорится, что «штраф можно оплатить в любом банке Финляндии или перевести указанную в квитанции сумму через любой банк в России» через Swift. «Фонтанка» попыталась спросить сотрудника консульства о том, как русскому водителю оплачивать штрафы в современных, сильно поменявшихся реалиях. Он попросил прислать письменный запрос и пообещал ответить за 2–3 дня. Полученное знание мы опубликуем отдельно.

Таким образом, решение проблемы с оплатой штрафов пока одно: искать кого-то в Финляндии, кто мог бы оплатить за вас со своего счета. Или самому получать карточку в третьей стране и пытаться узнать, примет ли Nordea перевод из Белоруссии, Казахстана или Грузии. Если у вас выйдет, обязательно расскажите, как все прошло.

Сколько можно везти валюты в Финляндию и как не стать контрабандистом — читайте в нашем прошлом разборе. А о том, как получать финскую визу — здесь.

Денис Лебедев, Илья Казаков, «Фонтанка»

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