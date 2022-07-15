«Ждем наших любимых русских клиентов». Финский ретейл встречает российских туристов

Фото: Сайт магазина Поделиться Поделиться





Магазин Laplandia в приграничном Нуйямаа вышел из двухлетнего простоя 15 июля. Но пока ажиотажа нет: из-за фальстарта с открытием границ покупатели не доехали. До пандемии коронавируса россияне тратили в провинции Южная Карелия около миллиона евро в день, что является колоссальной суммой для небольшого региона, рассказал генеральный директор Торгово-промышленной палаты региона Мика Пелтонен в интервью Yle Radio Suomen 15 июля.



Открытие границы для россиян дает «шанс на небольшое восстановление», считает он. Приграничный ретейл настроен оптимистичнее. О том, как магазины, рассчитанные на россиян, выживали в пандемию, почему «туры за Fairy» снова будут в тренде и как финские магазины будут решать проблему неработающих банковских карт, «Фонтанке» рассказал владелец Laplandia Мохамед Дарвич.

— Много людей к вам приехало? Судя по фото наших читателей, пока магазин выглядит пустовато.

— Наконец доехали! Но не сказал бы, что покупателей много. В первые часы открытия магазина было примерно 40 человек. С самого утра пришли те, кто въехал «с основаниями». Но надеюсь, что завтра будет больше. Сегодня людей разворачивали на границе, возможно, некоторые побоялись (постановление правительства об отмене ограничений было опубликовано в 11 утра, до этого путешественников «без специальных оснований» не пропускали через границу. — Прим. ред.).



— На фото наших читателей накрытые столы. Это приветственный фуршет для первых гостей?

— Это наш обычный буфет, он не бесплатный. До пандемии Laplandia посещали 1000–1500 тысяч человек в день. Если бы мы так сделали, то физически не смогли [накормить всех].

— Как-то специально готовились к открытию границ?

— Мы нанимали дополнительных сотрудников. Пока магазин был закрыт, многих работников отправили в принудительный отпуск, некоторые уехали из города или нашли другую работу. Привезли побольше товаров, потому что во время «короны» ассортимент стал наполовину меньше. Поскольку мы работали в формате интернет-магазина концентрировались на том, что люди покупают.



С 15 июля Laplandia работает в обычном формате с 7.00 до 19.00 каждый день, за исключением Нового года.

— Как вообще Laplandia пережила пандемию и отсутствие русских туристов?

— Оборот упал на 80%. 20% — это доставка, в основном по России. Заказывали витамины, моющие средства, кофе, чай. Продукты, даже сыры, мы тоже отправляли как частную посылку. Любой человек может заказать до 5 кг товаров животного происхождения. С рыбой мы не стали рисковать: срок хранения небольшой, а иногда возникают задержки на таможне.



— Сейчас ассортимент магазина как-то изменился по сравнению с «доковидным»?

— Какие-то новые товары добавились, какие-то старые мы убрали. Но корректировать ассортимент мы будем по итогам первых недель работы, когда увидим, что именно люди хотят покупать.

— Как вы считаете, вернется ли покупательский спрос к доковидному уровню? Или за два года ковидных ограничений россияне отвыкли от финского шопинга?

— Мы очень надеемся [на восстановление]. Россияне всегда любили ездить в Финляндию за покупками, тут и дешевле, и качество проверенное. И потом два с половиной года люди не ездили по миру, сейчас у россиян есть с этим сложности, так что Финляндия, как соседний регион, будет пользоваться спросом как транзитный пункт.



— У вас на сайте написано, что принимаются российские карты. Это так?

— Только в интернет-магазине. Но мы стараемся придумать что-нибудь, чтобы принимать рубли, чтобы было комфортно для клиентов.

— Ваши коллеги Disas принимают рубли по курсу 120 рублей за евро. У вас будет такой же?

— Это ограбление, мне кажется. Я понимаю, что это большой риск, но я думаю, что курс может отличаться на 15–20% максимум от курса российского Центробанка. Но у нас можно платить, к примеру, картами Union pay. Так что ждем наших любимых русских клиентов.



Беседовала Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

