Пограничники сказали, когда откроют сухопутную границу России

Корреспондент «Фонтанки» дозвонился в профильный отдел пограничного ФСБ России по Петербургу и Ленобласти и спросил, когда откроют границу по земле.

«Пока официальной публикации документа не было, поэтому руководствуемся старыми распоряжениями, которые ограничивают выезд. Как только будет опубликован, будем руководствоваться новым распоряжениями правительства», — сообщили в ведомстве в 9:30 15 июля.



Как писала «Фонтанка», правительство должно было открыть границу 15 июля, и Михаил Мишустин, по данным СМИ, даже подписал такое распоряжение, но его никто пока не видел. Россияне, прибывающие на границы с Эстонией и Финляндией с ночи жалуются, что их не выпускают без веских оснований.

