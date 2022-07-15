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    Граница открыта, но пограничники не выпускают

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    Пограничники сказали, когда откроют сухопутную границу России

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    Корреспондент «Фонтанки» дозвонился в профильный отдел пограничного ФСБ России по Петербургу и Ленобласти и спросил, когда откроют границу по земле.

    «Пока официальной публикации документа не было, поэтому руководствуемся старыми распоряжениями, которые ограничивают выезд. Как только будет опубликован, будем руководствоваться новым распоряжениями правительства», — сообщили в ведомстве в 9:30 15 июля.

    Как писала «Фонтанка», правительство должно было открыть границу 15 июля, и Михаил Мишустин, по данным СМИ, даже подписал такое распоряжение, но его никто пока не видел. Россияне, прибывающие на границы с Эстонией и Финляндией с ночи жалуются, что их не выпускают без веских оснований.

    О том, какие санкции действуют на границе, как работает такс-фри и пограничные пункты, читайте в нашем дайджесте.

    Если вы пересекали границу сегодня или пытались это сделать, напишите, пожалуйста, на mail@fontanka.ru или в наш чат-бот в Telegram.

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