«Всех туристов разворачивают». Россияне «без оснований» зависли на границах Финляндии и Эстонии. Их так и не открыли

На пропускных пунктах РФ в Финляндию и Эстонию начали скапливаться машины, рассказали читатели «Фонтанки» 15 июля. Распоряжение правительства, которое отменило ковидные ограничения, не опубликовано, что не даёт пограничникам права пропускать путешественников без оснований.
«Едем без основания, туристами, на Торфянке развернули, так как у пограничники не получили подписанное распоряжение от правительства. Мы и еще 3–4 машины в ожидании публикации распоряжения. Всех туристов разворачивают. У кого есть основания — проезжают», — рассказал читатель «Фонтанки» Виталий, который пытается проехать через Торфяновку.
«Пограничник на Сайменском канале сказал: «Граница ещё закрыта. Но народу там собралось много. Решают», — рассказывает Юлия.
Некоторые путешественники разворачиваются и уезжают. «Не знаю, чего они ждут, только что вернулись с Брусники, солдатик-пограничник сказал, что до завтра точно никого не пустят», — пишет в чате, посвященном пересечению границы, одна из участниц.