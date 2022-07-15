    Пробки

    3/10

    usd58.26eur58.34
    ТЕМА ДНЯ

    Граница открылась, постановление опубликовано

    Покупаем автомобиль в ЕвропеВсе об открытии ФинляндииНовые маршрутыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Всех туристов разворачивают». Россияне «без оснований» зависли на границах Финляндии и Эстонии. Их так и не открыли

    18828
    30 комментариев

    На пропускных пунктах РФ в Финляндию и Эстонию начали скапливаться машины, рассказали читатели «Фонтанки» 15 июля. Распоряжение правительства, которое отменило ковидные ограничения, не опубликовано, что не даёт пограничникам права пропускать путешественников без оснований.

    Фото: читатель «Фонтанки» Виталий
    ПоделитьсяПоделиться

    «Едем без основания, туристами, на Торфянке развернули, так как у пограничники не получили подписанное распоряжение от правительства. Мы и еще 3–4 машины в ожидании публикации распоряжения. Всех туристов разворачивают. У кого есть основания — проезжают», — рассказал читатель «Фонтанки» Виталий, который пытается проехать через Торфяновку.

    Фото: читатель «Фонтанки» Александр
    ПоделитьсяПоделиться

    «Пограничник на Сайменском канале сказал: «Граница ещё закрыта. Но народу там собралось много. Решают», — рассказывает Юлия.

    Фото: читатель «Фонтанки» Юлия
    ПоделитьсяПоделиться

    Некоторые путешественники разворачиваются и уезжают. «Не знаю, чего они ждут, только что вернулись с Брусники, солдатик-пограничник сказал, что до завтра точно никого не пустят», — пишет в чате, посвященном пересечению границы, одна из участниц.

    Фото: читатель «Фонтанки» Юлия
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: читатель «Фонтанки» Виталий
    Фото: читатель «Фонтанки» Александр
    Фото: читатель «Фонтанки» Юлия
    Фото: читатель «Фонтанки» Юлия



    15 июля Россия должна была начать выпускать своих граждан за границу по земле. «Фонтанка» с начала июля освещала все аспекты этого решения: от того, как получить визу в Финляндию и такс-фри на границе и какие санкции действуют для простых россиян, до того, где взять наличные евро и как арендовать жилье без работающих карточек. Всё самое главное — в одном материале.

    Если вы пересекали границу сегодня или пытались это сделать, напишите, пожалуйста, на mail@fontanka.ru или в наш чат-бот в Telegram.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 30

    Новости компаний
    Комментарии
    30
    close
    close