«Всех туристов разворачивают». Россияне «без оснований» зависли на границах Финляндии и Эстонии. Их так и не открыли





15 июля Россия должна была начать выпускать своих граждан за границу по земле. «Фонтанка» с начала июля освещала все аспекты этого решения: от того, как получить визу в Финляндию и такс-фри на границе и какие санкции действуют для простых россиян, до того, где взять наличные евро и как арендовать жилье без работающих карточек. Всё самое главное — в одном материале.



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