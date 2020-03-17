FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
74.13р82.75р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 13:06
9
Печать

Госдума ввела уголовную ответственность за фальсификации на общероссийском голосовании по Конституции. До 4 лет тюрьмы

Государственная дума РФ на заседании 17 марта приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях и Уголовный кодекс РФ для введения ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по законопроекту Владимира Путина с изменениями Конституции. Об этом во вторник сообщает сайт Госдумы.

В УК РФ корректируются статьи 141 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», 142 «Фальсификация избирательных документов, документов референдума», 142.1 «Фальсификация итогов голосования», 142.2 «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме» УК РФ.

«Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до четырех лет лишения свободы», — сообщил глава комитета по законодательству Павел Крашенинников.

В КоАП коррекции подверглись сразу семь статей. В том числе статьи 5.14 «Умышленное уничтожение или порча агитационного материала», 5.22 «Незаконная выдача или получении бюллетеня», 5.24 «Нарушение порядка подсчета голосов», 5.25 «Непредставление сведений об итогах голосования», 5.69 «Вмешательство в работу избиркомов или создании помех для участия в голосовании».

О проработке аналогичных мер ответственности для этого плебисцита тем нормам, которые действуют за нарушения в ходе обычных выборов, «Фонтанке» соавтор конституционный поправок Андрей Клишас рассказывал ещё в конце февраля.

«Нарушений без какой-либо ответственности не будет. Нормы будут обычные, как и по голосованию. Разницы никакой. Главное, чего не должно быть, — массовых вбросов, каруселей, которые уже ушли в прошлое», — заявлял сенатор в интервью.

О копировании норм, в том числе уголовной ответственности «до 4 лет лишения свободы», в тот же день заявлял глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее попытка оспорить законность распоряжения Владимира Путина о проведении общероссийского голосования не увенчалась успехом. В минувший понедельник Конституционный суд России признал легальным предложенный президентом порядок вступления поправок в Конституцию в силу через отсутствующий в Конституции механизм общероссийского голосования.

Ожидается, что общероссийское голосование, на которое потратят почти 15 млрд рублей, пройдёт 22 апреля.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (9)

gbg
Да практически не будет фальсификаций. Просто дураков, проголосующих за поправки будет большинство.
hmjo
На 4 года будут сажать тех, кто будет голосовать против изменений в конституции, признаваться в этом открыто и высказывать открыто свое недовольство этими изменениями
Толку от этого ноль. В судах ещё ни разу фальсификации на выборах не доказали.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний