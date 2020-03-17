Госдума ввела уголовную ответственность за фальсификации на общероссийском голосовании по Конституции. До 4 лет тюрьмы

Государственная дума РФ на заседании 17 марта приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях и Уголовный кодекс РФ для введения ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по законопроекту Владимира Путина с изменениями Конституции. Об этом во вторник сообщает сайт Госдумы.

В УК РФ корректируются статьи 141 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», 142 «Фальсификация избирательных документов, документов референдума», 142.1 «Фальсификация итогов голосования», 142.2 «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме» УК РФ.



«Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до четырех лет лишения свободы», — сообщил глава комитета по законодательству Павел Крашенинников.

В КоАП коррекции подверглись сразу семь статей. В том числе статьи 5.14 «Умышленное уничтожение или порча агитационного материала», 5.22 «Незаконная выдача или получении бюллетеня», 5.24 «Нарушение порядка подсчета голосов», 5.25 «Непредставление сведений об итогах голосования», 5.69 «Вмешательство в работу избиркомов или создании помех для участия в голосовании».

О проработке аналогичных мер ответственности для этого плебисцита тем нормам, которые действуют за нарушения в ходе обычных выборов, «Фонтанке» соавтор конституционный поправок Андрей Клишас рассказывал ещё в конце февраля.

«Нарушений без какой-либо ответственности не будет. Нормы будут обычные, как и по голосованию. Разницы никакой. Главное, чего не должно быть, — массовых вбросов, каруселей, которые уже ушли в прошлое», — заявлял сенатор в интервью.

