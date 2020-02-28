«До 4 лет лишения свободы». В Госдуму внесён законопроект о наказаниях за фальсификации голосования по Конституции

«Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 141 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», 142 «Фальсификация избирательных документов, документов референдума», 142.1 «Фальсификация итогов голосования», 142.2 «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме» УК РФ. Уголовное наказание в зависимости от степени тяжести преступления предусмотрено от штрафов до 4 лет лишения свободы», - цитирует ТАСС сопредседателя рабочей группы по выработке конституционный поправок.

Законопроект, распространяющий существующую уголовную ответственность за нарушения на выборах, в том числе и на общероссийское голосование по поправкам к Конституции, внесён в Госдуму. Об этом 28 февраля сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее о дублировании мер ответственности предусмотренных за преступления на выборах на «общероссийское голосование» по поправкам в Конституцию «Фонтанке» рассказал коллега Крашенинникова по рабочей группе, сенатор Андрей Клишас.

«Нормы будут обычные, как и по голосованию. Разницы никакой. Главное, чего не должно быть — массовых вбросов, каруселей, которые уже ушли в прошлое», — сказал сенатор в интервью «Фонтанке».

27 января на необходимость законодательной фиксации ответственности за нарушения на общероссийском голосовании указала глава ЦИК Элла Памфилова. При этом она выступила против минимального порога явки на этом голосовании.

В среду, 26 февраля, президент России Владимир Путин призвал рабочую группу проработать механизм вступления поправок в силу сразу после подведения итогов общероссийского голосования. Голосование состоится в среду, 22 апреля.