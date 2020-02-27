«Это должно быть свободное волеизъявление». Памфилова выступила против порога минимальной явки на голосовании по поправкам в Конституцию

Глава Центризбиркома Элла Памфилова выступила против установления минимальной явки на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом она заявила в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству 27 февраля, передает ТАСС.



«Исходя из наших национальных, исторических и иных особенностей я бы не стала этого делать. Это должно быть свободное волеизъявление. Тот, кто считает, что его мнение может и должно повлиять на эти решения, тот принимает участие», — цитирует агентство руководителя ЦИК.