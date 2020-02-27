«Это должно быть свободное волеизъявление». Памфилова выступила против порога минимальной явки на голосовании по поправкам в Конституцию
Глава Центризбиркома Элла Памфилова выступила против установления минимальной явки на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом она заявила в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству 27 февраля, передает ТАСС.
«Исходя из наших национальных, исторических и иных особенностей я бы не стала этого делать. Это должно быть свободное волеизъявление. Тот, кто считает, что его мнение может и должно повлиять на эти решения, тот принимает участие», — цитирует агентство руководителя ЦИК.
Ранее «Коммерсантъ» писал, что для повышения явки россиянам могут разрешить голосовать на дому. По данным ВЦИОМ, на голосование готовы пойти 41% россиян, еще 23% респондентов на аналогичный вопрос ответили «скорее да». При этом три четверти населения не знают, какие именно поправки предлагается внести в основной закон страны.
Накануне Владимир Путин одобрил предложение провести голосование 22 апреля. Предполагается, что этот день станет общероссийским выходным.