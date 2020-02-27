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27.02.2020 13:48
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«Это должно быть свободное волеизъявление». Памфилова выступила против порога минимальной явки на голосовании по поправкам в Конституцию

Глава Центризбиркома Элла Памфилова выступила против установления минимальной явки на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом она заявила в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству 27 февраля, передает ТАСС. 

«Исходя из наших национальных, исторических и иных особенностей я бы не стала этого делать. Это должно быть свободное волеизъявление. Тот, кто считает, что его мнение может и должно повлиять на эти решения, тот принимает участие», — цитирует агентство руководителя ЦИК.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что для повышения явки россиянам могут разрешить голосовать на дому. По данным ВЦИОМ, на голосование готовы пойти 41% россиян, еще 23% респондентов на аналогичный вопрос ответили «скорее да». При этом три четверти населения не знают, какие именно поправки предлагается внести в основной закон страны.

Накануне Владимир Путин одобрил предложение провести голосование 22 апреля. Предполагается, что этот день станет общероссийским выходным.

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Комментарии (6)

bessalamuchus
новое слово в юридической технике: "ОБС". впервые в мировой истории Основной закон страны будет изменен в полном соответствии с принципом "Одна Баба Сказала"
Zas
Уточнил. Требование о не менее половины избирателей относится только к случаю, когда изменяются положения глав 1,2 или 9 конституции РФ. Для изменения остальных глав всенародное голосование вообще не предусмотрено. При этом, указанные главы можно изменить без всенародного голосования путём голосования членов Конституционного собрания. Но, в любом случае, при изменении глав 1,2 или 9 разрабатывается проект новой конституции РФ.
Zas
Дейстаительно, в 3-й части статьи 135 Конституции РФ имеется требование о голосовании не менее половины избирателей.
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