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«Не должно быть массовых вбросов». За фальсификации на общероссийском голосовании по Конституции введут уголовную ответственность, рассказал «Фонтанке» сенатор Клишас

Возможные фальсификации во время проведения общероссийского голосования за поправки в Конституцию и нарушения при подсчёте голосов не останутся без наказания. Будет принят необходимый пул поправок в Административный и Уголовный кодексы, чтобы злоумышленники несли точно такую же ответственность, как за нарушения на обычных выборах. Об этом в интервью «Фонтанке» сообщил сопредседатель рабочей группы по выработке правок Конституции, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Должна быть ответственность. Начали консультации с Верховным судом. Мы же имеем в законодательстве ответственность за фальсификации на выборах. И административную, и уголовную. Там достаточные сроки (до 4 лет тюрьмы. — Прим. ред.), особенно если по предварительному сговору. Были сомнения, надо ли под разовое событие принимать новые законы. Но мы с Павлом Крашенинниковым (второй сопредседатель рабочей группы по поправкам, глава думского комитета по госстроительству и законодательству. — Прим. ред.) решили, что нужно будет принять отдельные положения в Административный и, возможно, Уголовный кодекс, потому что аналогии права в серии административной и уголовной не существует. Нарушений без какой-либо ответственности не будет. Нормы будут обычные, как и по голосованию. Разницы никакой. Главное, чего не должно быть — массовых вбросов, каруселей, которые уже ушли в прошлое», — сказал сенатор.

Андрей Клишас уточнил, что если большинство участников плебисцита скажет поправкам нет, то «эти поправки останутся не принятыми». Вместе с тем сопредседатель рабочей группы согласился, что чисто технически отрицательный итог общероссийского голосования можно будет преодолеть через решение Конституционного суда.

27 января на необходимость фиксации в законах ответственности за нарушения на общероссийском голосовании указала глава ЦИК Элла Памфилова. При этом она выступила против минимального порога явки на этом голосовании.

В минувшую среду Владимир Путин призвал рабочую группу по поправкам проработать механизм вступления поправок в силу сразу после подведения итогов общероссийского голосования.

Голосование состоится в среду, 22 апреля. По данным социологов, решение голосовать в будний день, который будет объявлен выходным, поддерживают 2/3 россиян.

Большое интервью с Андреем Клишасом читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (8)

Sinilga
https://www.fontanka.ru/2019/10/01/143/
«Электоральный бандитизм». Как творчески считали голоса в участковых комиссиях
Просмотрела видео с камер на всех избирательных участках 1 округа МО Звёздное. На избирательных участках оглашались и заносились в протоколы одни цифры, а в ГАС-выборы вводили другие: явка увеличилась в 2-3 раза, якобы проголосовавших на дому оказалось больше в 5-10 раз. И так по всему ТИК 19 в Московском районе СПб. Пока ни кто из членов ТИК 19, ИКМО Звёздное и председателей УИК по статье 142.1 УК РФ наказания не понёс. Административные суды экспертизу по видео не принимают. Для них единственным "неопровержимым доказательством" является та версия протокола об итогах голосования, которую представители ИКМО и ТИК приносят в суд. Я предполагаю, что что протоколы нагло перепишут в ТИК-ах: и протоколы и мешки с бюллетенями "ЗА" подготовят заранее, а для народа устроят цирк с дешёвыми пирожками и музыкой на избирательных участках. Это моё оценочное мнение.
Pex
Клишас похож на Жванецкого. Шутит часто
ShyTaty
Ну-ну... Видели мы уже все как это делается. Совсем недавно - на губернаторских выборах... )))
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