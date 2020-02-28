«Не должно быть массовых вбросов». За фальсификации на общероссийском голосовании по Конституции введут уголовную ответственность, рассказал «Фонтанке» сенатор Клишас

Возможные фальсификации во время проведения общероссийского голосования за поправки в Конституцию и нарушения при подсчёте голосов не останутся без наказания. Будет принят необходимый пул поправок в Административный и Уголовный кодексы, чтобы злоумышленники несли точно такую же ответственность, как за нарушения на обычных выборах. Об этом в интервью «Фонтанке» сообщил сопредседатель рабочей группы по выработке правок Конституции, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Должна быть ответственность. Начали консультации с Верховным судом. Мы же имеем в законодательстве ответственность за фальсификации на выборах. И административную, и уголовную. Там достаточные сроки (до 4 лет тюрьмы. — Прим. ред.), особенно если по предварительному сговору. Были сомнения, надо ли под разовое событие принимать новые законы. Но мы с Павлом Крашенинниковым (второй сопредседатель рабочей группы по поправкам, глава думского комитета по госстроительству и законодательству. — Прим. ред.) решили, что нужно будет принять отдельные положения в Административный и, возможно, Уголовный кодекс, потому что аналогии права в серии административной и уголовной не существует. Нарушений без какой-либо ответственности не будет. Нормы будут обычные, как и по голосованию. Разницы никакой. Главное, чего не должно быть — массовых вбросов, каруселей, которые уже ушли в прошлое», — сказал сенатор.



Андрей Клишас уточнил, что если большинство участников плебисцита скажет поправкам нет, то «эти поправки останутся не принятыми». Вместе с тем сопредседатель рабочей группы согласился, что чисто технически отрицательный итог общероссийского голосования можно будет преодолеть через решение Конституционного суда.

