Две трети россиян рады тому, что день голосования за поправки в Конституцию, 22 апреля, будет выходным

Положительно относятся к тому, что день всенародного голосования по вопросу поправок в Конституцию, назначенный на 22 апреля, будет выходным, 68% опрошенных. Об этом 28 февраля пишет РБК со ссылкой на опрос, проведенный Фондом общественного мнения (ФОМ).

Отрицательно к тому, что будний день стал выходным, отнеслись лишь 13% опрошенных.



Респондентов также спрашивали о том, примут ли они участие в голосовании. О готовности прийти на участки заявили 64%. Из них 31% — совершенно точно примет участие в голосовании, 20% — вероятнее всего примет, 13% — скорее примет, чем нет.

