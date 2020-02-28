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28.02.2020 12:12
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Две трети россиян рады тому, что день голосования за поправки в Конституцию, 22 апреля, будет выходным

Положительно относятся к тому, что день всенародного голосования по вопросу поправок в Конституцию, назначенный на 22 апреля, будет выходным, 68% опрошенных. Об этом 28 февраля пишет РБК со ссылкой на опрос, проведенный Фондом общественного мнения (ФОМ).

Отрицательно к тому, что будний день стал выходным, отнеслись лишь 13% опрошенных.

Респондентов также спрашивали о том, примут ли они участие в голосовании. О готовности прийти на участки заявили 64%. Из них 31% — совершенно точно примет участие в голосовании, 20% — вероятнее всего примет, 13% — скорее примет, чем нет.

Только четверть опрошенных либо сомневаются в готовности идти и голосовать, либо уже приняли решение, что не пойдут на участки.

Опрос проводился 26–27 февраля в 53 субъектах среди 1,5 тыс. респондентов.

Провести голосование 22 апреля было предложено 26 февраля на встрече президента Владимира Путина с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Как объяснил выбор даты сопредседатель рабочей группы сенатор Андрей Клишас: «К 19 апреля заканчивается православный пост, Пасха, 24 апреля у наших братьев, мусульман, начинается священный месяц Рамадан. Между этими датами 22-е число». В 2020 году в этот день празднуется 150-летие со дня рождения Владимира Ульянова (Ленина). Позже выбор даты поддержал и президент Путин.

Выходной 22 апреля будет оплачиваемым.

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