Две трети россиян рады тому, что день голосования за поправки в Конституцию, 22 апреля, будет выходным
Положительно относятся к тому, что день всенародного голосования по вопросу поправок в Конституцию, назначенный на 22 апреля, будет выходным, 68% опрошенных. Об этом 28 февраля пишет РБК со ссылкой на опрос, проведенный Фондом общественного мнения (ФОМ).
Отрицательно к тому, что будний день стал выходным, отнеслись лишь 13% опрошенных.
Респондентов также спрашивали о том, примут ли они участие в голосовании. О готовности прийти на участки заявили 64%. Из них 31% — совершенно точно примет участие в голосовании, 20% — вероятнее всего примет, 13% — скорее примет, чем нет.
Только четверть опрошенных либо сомневаются в готовности идти и голосовать, либо уже приняли решение, что не пойдут на участки.
Опрос проводился 26–27 февраля в 53 субъектах среди 1,5 тыс. респондентов.
Провести голосование 22 апреля было предложено 26 февраля на встрече президента Владимира Путина с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Как объяснил выбор даты сопредседатель рабочей группы сенатор Андрей Клишас: «К 19 апреля заканчивается православный пост, Пасха, 24 апреля у наших братьев, мусульман, начинается священный месяц Рамадан. Между этими датами 22-е число». В 2020 году в этот день празднуется 150-летие со дня рождения Владимира Ульянова (Ленина). Позже выбор даты поддержал и президент Путин.
Выходной 22 апреля будет оплачиваемым.