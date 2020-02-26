Путин: «Правки Конституции должны вступить в силу сразу после общероссийского голосования». Клишас: «Будет сделано»
Действующее законодательство не предполагает участия граждан в специальном голосовании при редактировании незащищённых статей Конституции, но правки должны вступить в силу только после проведения такого плебисцита, уверен президент России Владимир Путин. Решить эту юридическую задачу глава государства распорядился 26 февраля на встрече с членами рабочей группы по конституционным поправкам. Трансляцию заседания ведёт RT https://www.youtube.com/watch?v=SpROvPO0w1U.
«Действительно, действующее законодательство позволяет окончательно принять закон о поправках после принятия Госдумой, Советом Федерации и 2/3 законодательных собраний субъектов Федерации. Затем должна быть подпись президента. И на этом как бы всё. Но я, имея в виду важность поправок, предложил, чтобы закон о поправках вступил в силу только после подведения итогов всероссийского всеобщего голосования, которое есть не что иное, как плебисцит. Это самое главное. После этого будет указ президента о внесении этих поправок в саму Конституцию», — сказал президент.
Сенатор Андрей Клишас отметил, что изменения Конституции не могут касаться действующего главы государства. Путин с этим не согласен.
«Мы выходим на всеобщее голосование. Граждане, которые являются источником власти, если соглашаются с этим предложениями, то они и разрешают нам часть полномочий от президента передать в Федеральное собрание. Предлагаю, чтобы все поправки целиком и полностью вступили в силу сразу после подведения итогов всеобщего общероссийского голосования», — сказал Путин сенатору на замечание, что новеллы Конституции будут касаться только следующего президента.
«Будет сделано», — не стал дальше спорить сопредседатель рабочей группы по выработке поправок, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
Само общероссийское голосование сенатор предложил провести в среду, 22 апреля.
«Позвольте вам предложить 22 апреля. Логика была простой. К 19 апреля заканчивается православный пост, Пасха. 24 апреля у наших братьев-мусульман начинается священный месяц Рамадан. Конечно же, мы должны предусмотреть, что этот день будет объявлен выходным днём. Этот выходной не будет никоим образом компенсирован за счёт других выходных», — сказал Андрей Клишас.
Ранее сенатор сообщал, что «общероссийское голосование» состоится уже после того, как поправки будут приняты Федеральным собранием и подписаны президентом.
Сегодня же Владимир Путин поддержал идею расширения в Конституции полномочий Конституционного суда для «защиты от акционеров ЮКОСа» и фиксацию в Основном законе «детей» и «традиционных семейных ценностей».
В первом чтении законопроект Путина «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был принят Госдумой единогласно 23 января, то есть через неделю после презентации поправок во время послания Федеральному собранию. Второе чтение президентского законопроекта может состояться 10 марта.