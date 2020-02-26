Действующее законодательство не предполагает участия граждан в специальном голосовании при редактировании незащищённых статей Конституции, но правки должны вступить в силу только после проведения такого плебисцита, уверен президент России Владимир Путин. Решить эту юридическую задачу глава государства распорядился 26 февраля на встрече с членами рабочей группы по конституционным поправкам. Трансляцию заседания ведёт RT https://www.youtube.com/watch?v=SpROvPO0w1U.

«Действительно, действующее законодательство позволяет окончательно принять закон о поправках после принятия Госдумой, Советом Федерации и 2/3 законодательных собраний субъектов Федерации. Затем должна быть подпись президента. И на этом как бы всё. Но я, имея в виду важность поправок, предложил, чтобы закон о поправках вступил в силу только после подведения итогов всероссийского всеобщего голосования, которое есть не что иное, как плебисцит. Это самое главное. После этого будет указ президента о внесении этих поправок в саму Конституцию», — сказал президент.



Сенатор Андрей Клишас отметил, что изменения Конституции не могут касаться действующего главы государства. Путин с этим не согласен.

«Мы выходим на всеобщее голосование. Граждане, которые являются источником власти, если соглашаются с этим предложениями, то они и разрешают нам часть полномочий от президента передать в Федеральное собрание. Предлагаю, чтобы все поправки целиком и полностью вступили в силу сразу после подведения итогов всеобщего общероссийского голосования», — сказал Путин сенатору на замечание, что новеллы Конституции будут касаться только следующего президента.

«Будет сделано», — не стал дальше спорить сопредседатель рабочей группы по выработке поправок, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.

Фото: Скриншот с сайта YouTube

Само общероссийское голосование сенатор предложил провести в среду, 22 апреля.

«Позвольте вам предложить 22 апреля. Логика была простой. К 19 апреля заканчивается православный пост, Пасха. 24 апреля у наших братьев-мусульман начинается священный месяц Рамадан. Конечно же, мы должны предусмотреть, что этот день будет объявлен выходным днём. Этот выходной не будет никоим образом компенсирован за счёт других выходных», — сказал Андрей Клишас.

