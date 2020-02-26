«Мы предлагаем ввести норму в статью 67.1 о том, что «дети — важнейшее достояние России». И государство не только создаёт условия для их духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития, но и уделяет большое внимание их воспитанию, — сказала на встрече с президентом член думского комитета по труду о соцполитике. — Всё это возрождение воспитательной ключевой задачи, которая в обществе должна быть. Важно, чтобы наши дети росли порядочными, ответственными, чтобы они любили Родину, родителей, уважали старших. Эти нормы мы предлагаем в Конституции отразить».

Члены рабочей группы по выработке конституционных поправок предложили Владимиру Путину вписать в Конституцию детей. Об этом 26 февраля рассказала депутат Госдумы от «Единой России» Ольга Баталина. Трансляция заседания идет на канале RT на YouTube.

При этом Баталина предложила отнести к полномочиям правительства РФ вопросы сохранения «традиционных семейных ценностей».

«Норма о традиционных семейных ценностях должна найти отражение в Конституции. Мы предлагаем прописать это в полномочиях правительства РФ, предусмотрев в них вопросы поддержки семьи и сохранения традиционных семейных ценностей», — сказала Баталина.

«В основном законе напрямую о детях никогда не говорилось. С учётом демографических проблем это вполне обоснованно. У нас в традициях народов России было всегда особое и бережное отношение к ребёнку. Это нравственные начала, которые объединяют страну», — поддержал Баталину Владимир Путин.

На предыдущей встрече с рабочей группой Владимир Путин заявил, что, пока он президент в России, будут «папа» и «мама», а не «родитель номер один и номер два».

В первом чтении законопроект Путина «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был принят Госдумой единогласно 23 января, то есть через неделю после презентации поправок во время послания Федеральному собранию. Второе чтение президентского законопроекта может состояться 10 марта.