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Общество

26.02.2020 16:37
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В Конституцию РФ впишут «детей» и «традиционные ценности»

Члены рабочей группы по выработке конституционных поправок предложили Владимиру Путину вписать в Конституцию детей. Об этом 26 февраля рассказала депутат Госдумы от «Единой России» Ольга Баталина. Трансляция заседания идет на канале RT на YouTube.

«Мы предлагаем ввести норму в статью 67.1 о том, что «дети — важнейшее достояние России». И государство не только создаёт условия для их духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития, но и уделяет большое внимание их воспитанию, — сказала на встрече с президентом член думского комитета по труду о соцполитике. — Всё это возрождение воспитательной ключевой задачи, которая в обществе должна быть. Важно, чтобы наши дети росли порядочными, ответственными, чтобы они любили Родину, родителей, уважали старших. Эти нормы мы предлагаем в Конституции отразить».

Фото: скрин youtube.com//rtrussian

При этом Баталина предложила отнести к полномочиям правительства РФ вопросы сохранения «традиционных семейных ценностей».

«Норма о традиционных семейных ценностях должна найти отражение в Конституции. Мы предлагаем прописать это в полномочиях правительства РФ, предусмотрев в них вопросы поддержки семьи и сохранения традиционных семейных ценностей», — сказала Баталина.

«В основном законе напрямую о детях никогда не говорилось. С учётом демографических проблем это вполне обоснованно. У нас в традициях народов России было всегда особое и бережное отношение к ребёнку. Это нравственные начала, которые объединяют страну», — поддержал Баталину Владимир Путин.

На предыдущей встрече с рабочей группой Владимир Путин заявил, что, пока он президент в России, будут «папа» и «мама», а не «родитель номер один и номер два».

В первом чтении законопроект Путина «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был принят Госдумой единогласно 23 января, то есть через неделю после презентации поправок во время послания Федеральному собранию. Второе чтение президентского законопроекта может состояться 10 марта.

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Комментарии (6)

daisychain
Еще не забудьте вписать в Конституцию, что пионеры должны переводить старушек через дорогу, не должны привязывать кошкам к хвосту консервные банки, и что спички сабжу не игрушка!
Еще настоятельно требую отразить в Конституции роль хлеба и хлеборобов, увеличение популяции белых медведей, скрепообразующую роль березок и ностальгии, необходимось сохранения искусства игры на балалайке и отмену акцизов на водку.
shushu
К чему это добавление и что оно предполагает? Изъятие детей для воспитания, если государство посчитает, что родители прививают не те идеи и портят таким образом эту государственную ценность?
Zas
Какое то мракобесие. Теперь ещё и воспитанием детей должно будет заниматься государство. Они навоспитывают. Один такой товарищ в тридцатые годы тоже воспитывал детей на государственном уровне. До сих пор за его проделки немецкие граждане расплачиваются.
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