«Речь идёт о расширении полномочий КС, отнеся к его компетенции установление возможности исполнения решений не только межгосударственных органов, но и иностранных судов и арбитражей в случае их противоречия основам публичного правопорядка РФ», — озвучил в среду, 26 февраля, новую поправку Косачёв. Трансляция заседания 26 февраля идет на канале RT на YouTube.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва на расширение полномочий Конституционного суда для неисполнения решений иностранных судов.

При этом сенатор прямо связал предложение с недавним решением Апелляционного суда Нидерландов о взыскании с РФ 50 миллиардов долларов в пользу бывших акционеров компании ЮКОС.

Владимир Путин предложение поддержал. «Это напрямую связано с защитой нашего суверенитета», — сказал президент.

Ранее о том, чем рискует Россия после решения голландского суда, «Фонтанке» рассказал эксперт-юрист.

Константин Косачёв на встрече рабочей группы по поправкам с Владимиром Путиным в среду также предложил прописать в Конституции запрет на отчуждение территорий России.

«Действия, направленные на отчуждение территории РФ, равно как и призывы к таким действиям, не допускаются», — озвучил поправку сенатор.

«Полностью согласен с предложением по запрету на отчуждение территорий. Нужно только подумать над формулировками, чтобы это не помешало МИД вести работу по демаркации границ. Особенно с республиками бывшего СССР», — ответил Владимир Путин.