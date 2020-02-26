Путин поддержал правки Конституции для «защиты от ЮКОСа», запрета на отчуждение территорий и запрета для чиновников на иностранные активы
Президент России Владимир Путин поддержал предложение председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва на расширение полномочий Конституционного суда для неисполнения решений иностранных судов.
«Речь идёт о расширении полномочий КС, отнеся к его компетенции установление возможности исполнения решений не только межгосударственных органов, но и иностранных судов и арбитражей в случае их противоречия основам публичного правопорядка РФ», — озвучил в среду, 26 февраля, новую поправку Косачёв. Трансляция заседания 26 февраля идет на канале RT на YouTube.
При этом сенатор прямо связал предложение с недавним решением Апелляционного суда Нидерландов о взыскании с РФ 50 миллиардов долларов в пользу бывших акционеров компании ЮКОС.
«Недавнее решение апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам компании ЮКОС. Обстоятельства дела крайне сомнительны. Решение очевидно политизированное. Нужны конституционные инструменты защиты от беззастенчивых посягательств», — сказал сенатор.
Владимир Путин предложение поддержал. «Это напрямую связано с защитой нашего суверенитета», — сказал президент.
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Константин Косачёв на встрече рабочей группы по поправкам с Владимиром Путиным в среду также предложил прописать в Конституции запрет на отчуждение территорий России.
«Действия, направленные на отчуждение территории РФ, равно как и призывы к таким действиям, не допускаются», — озвучил поправку сенатор.
«Полностью согласен с предложением по запрету на отчуждение территорий. Нужно только подумать над формулировками, чтобы это не помешало МИД вести работу по демаркации границ. Особенно с республиками бывшего СССР», — ответил Владимир Путин.
Третье предложение Косачёва по запрету для высших должностных лиц России иметь иностранную недвижимость и финансы в иностранных банках президент РФ также поддержал: «Когда человек идёт на работу в качестве высшего должностного лица, он должен делать выбор. Иметь активы или служить народу России. Но нужно включить всех, включая президента страны. Предлагаю добавить и это должностное лицо».
Константин Косачёв предлагал прописать в Конституции запрет на иностранные активы для членов правительства, руководителей субъектов РФ, руководителей федеральных органов власти, сенаторов, судей, прокуроров, уполномоченных по правам человека. «Это не репрессивная мера, это защита самих должностных лиц от внешнего давления, шантажа и угроз», — уточнял сенатор.
Изначально законопроект Владимира Путина «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» предполагал запрет на иностранное гражданство для госслужащих.