Конституционный суд признал законными поправки в Основной закон страны

По задумке Путина, поправки вступят в силу только после подведения итогов общероссийского голосования. Процедура не предусмотрена действующей редакцией основного закона страны.

Судьи признали, что предложенный Владимиром Путиным порядок вступления в силу его закона «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции РФ.

Закон о поправках в Конституцию России соответствует Основному закону страны. Решение судей опубликовано на сайте Конституционного суда в понедельник 16 марта.

Судьи уточняют, что «настоящее Заключение окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами».

«Не вступившие в силу положения Закона Российской Федерации о поправке к Конституции соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации. Настоящее Заключение незамедлительно направляется Президенту Российской Федерации», - гласит решение КС.

На проверку судьям потребовалось всего двое суток. Запрос от Владимира Путина поступил в Конституционный суд в минувшую субботу после обеда.



Поправки, в том числе, позволяют обнулить президентские сроки Владимира Путина через отдельное решение Конституционного суда.



Ранее в понедельник группа профессоров РАН, юристов и журналистов призвали судей КС избежать «национального раздора», а происходящее подписанты открытого письма назвали «антиконституционным переворотом». В Кремле на это заметили, что «есть и другие письма».

