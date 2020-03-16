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16.03.2020 16:46
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Конституционный суд признал законными поправки в Основной закон страны

Закон о поправках в Конституцию России соответствует Основному закону страны. Решение судей опубликовано на сайте Конституционного суда в понедельник 16 марта.

Судьи признали, что предложенный Владимиром Путиным порядок вступления в силу его закона «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции РФ.

По задумке Путина, поправки вступят в силу только после подведения итогов общероссийского голосования. Процедура не предусмотрена действующей редакцией основного закона страны.

Фото: ksrf.ru
Фото: ksrf.ru
Фото: ksrf.ru

«Не вступившие в силу положения Закона Российской Федерации о поправке к Конституции соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации. Настоящее Заключение незамедлительно направляется Президенту Российской Федерации», - гласит решение КС.

Судьи уточняют, что «настоящее Заключение окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами».

автор фото&nbsp;автор Александр Шацкий
автор фото автор Александр Шацкий
автор фото&nbsp;автор Александр Шацкий
автор фото автор Александр Шацкий

На проверку судьям потребовалось всего двое суток. Запрос от Владимира Путина поступил в Конституционный суд в минувшую субботу после обеда.

Поправки, в том числе, позволяют обнулить президентские сроки Владимира Путина через отдельное решение Конституционного суда.

Ранее в понедельник группа профессоров РАН, юристов и журналистов призвали судей КС избежать «национального раздора», а происходящее подписанты открытого письма назвали «антиконституционным переворотом». В Кремле на это заметили, что «есть и другие письма».

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Комментарии (25)

Rootsi
Интересно было бы послушать объяснение от 5 - ти действующих судей , которые в 98-м не позволили Ельцину избираться в третий раз.
gencon
Они сами поняли, что приняли?
Петр Петров
Закопали Володю окончательно, в плане легитимности. И крест вбили
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