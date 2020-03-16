«Есть и другие письма». В Кремле ответили учёным и юристам, которые назвали правку Конституции «антиконституционным переворотом»
В Кремле ознакомились с открытым письмом учёных, юристов и журналистов, которые выступили против поправок Владимира Путина в Конституцию. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, мы видели это письмо,— цитирует Пескова «Коммерсант». — Есть и другие письма, огромное количество писем поддержки поступает в администрацию президента».
По словам пресс-секретаря Владимира Путина в данном случае значение имеет не статус подписантов, а вопрос пропорций сторонников и противников изменений в Конституцию.
«Этот вопрос пропорций мы с вами узнаем в результате голосования (общероссийское голосование, законность которого ещё только предстоит определить судьям Конституционного суда, может пройти 22 апреля. — Прим. ред.)»,— уточнил Дмитрий Песков.
Вместе с тем официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, насколько мнение подписантов этого письма влияет на позицию Кремля, сказал: «Безусловно, мы учитываем, принимаем во внимание и знакомимся со всеми точками зрения. Мы с уважением относимся ко всем точкам зрения».
Подписанты открытого письма к российским политикам и судьям Конституционного суда указали на несколько аргументов, которые, по их убеждению, не позволяют согласиться с легитимностью президентских правок Конституции. В первую очередь они указали на «неконституционность» обнуления президентских сроков для Владимира Путина. Кроме того, критике подвергся предложенный Путиным порядок вступления поправок в силу, который не соответствует положениями Основного закона страны.
Документ подписали уже более 9000 человек. В том числе десятки академиков РАН, профессора, юристы и журналисты.
С субботы, когда в Конституционный суд поступил запрос Владимира Путина, судьи КС в экстренном порядке изучают поправки президента и процедуру их вступления в силу. Президент дал им на это всего 7 дней. По замыслу Путина, поправки станут действовать только после подведения итогов общероссийского голосования.
В минувшую субботу президент Владимир Путин направил запрос в Конституционный суд о проверке положений закона о поправках Конституции и порядка вступления их в силу. Документ предписывает судьям рассмотреть вопрос всего за 7 дней.
Законопроект о поправках в Конституцию был принят Госдумой в среду, 11 марта. В тот же день он был одобрен Советом Федерации. Уже 12 марта законопроект получил необходимую поддержку региональных парламентов. Совет Федерации утвердил региональные итоги голосования за поправки утром в субботу.