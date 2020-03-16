«Есть и другие письма». В Кремле ответили учёным и юристам, которые назвали правку Конституции «антиконституционным переворотом»

В Кремле ознакомились с открытым письмом учёных, юристов и журналистов, которые выступили против поправок Владимира Путина в Конституцию. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы видели это письмо,— цитирует Пескова «Коммерсант». — Есть и другие письма, огромное количество писем поддержки поступает в администрацию президента».



Фото: с сайта kremlin.ru

По словам пресс-секретаря Владимира Путина в данном случае значение имеет не статус подписантов, а вопрос пропорций сторонников и противников изменений в Конституцию.



«Этот вопрос пропорций мы с вами узнаем в результате голосования (общероссийское голосование, законность которого ещё только предстоит определить судьям Конституционного суда, может пройти 22 апреля. — Прим. ред.)»,— уточнил Дмитрий Песков.

Вместе с тем официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, насколько мнение подписантов этого письма влияет на позицию Кремля, сказал: «Безусловно, мы учитываем, принимаем во внимание и знакомимся со всеми точками зрения. Мы с уважением относимся ко всем точкам зрения».

Подписанты открытого письма к российским политикам и судьям Конституционного суда указали на несколько аргументов, которые, по их убеждению, не позволяют согласиться с легитимностью президентских правок Конституции. В первую очередь они указали на «неконституционность» обнуления президентских сроков для Владимира Путина. Кроме того, критике подвергся предложенный Путиным порядок вступления поправок в силу, который не соответствует положениями Основного закона страны.

Документ подписали уже более 9000 человек. В том числе десятки академиков РАН, профессора, юристы и журналисты.

