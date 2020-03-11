Совет Федерации утвердил поправки к Конституции. Против был только один сенатор

Совет Федерации после полуторачасового обсуждения из череды докладов членов Совета Федерации и приглашённых гостей одобрил президентский законопроект о правках Конституции. Днём в среду, 11 марта, за него проголосовали 160 сенаторов. Трое воздержались. Только один член Верхней палаты Федерального собрания РФ проголосовал «против».



Фото: скриншот сайта Совета Федерации

Единственным сенатором, который выразил несогласие с процедурой, стала Людмила Нарусова, которая ранее раскритиковала отказ от голосования за поправки раздельно, а не единым пакетом.



Все профильные комитеты Совета Федерации, председатели которых до голосования отчитались о рассмотрении поправок, поддержали законопроект единогласно. Валентина Матвиенко уточняла этот момент у тех сенаторов глав комитетов Совфеда, кто забывал об этом сказать сам.

Сенатор Андрей Клишас уточнил, что из поправок было убрано положение о том, что дети являются «достоянием государства», и сообщил, что контролировать ход общероссийского голосования будут члены Общественной палаты РФ.

Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что запрет прокурорам иметь иностранные счета в банках и двойное гражданство увеличит их независимость.

В своём выступлении Валентина Матвиенко заявила, что Владимир Путин инициировал свой законопроект «очень вовремя».

Валентина Матвиенко Фото: скриншот сайта Совета Федерации

«Накануне депутатами Госдумы были выдвинуты важные предложения, на которые оперативно и чётко отреагировал президент. Прежде всего, предложение Терешковой. Некоторые отдельные эксперты тут же сделали вывод, что основная цель реформы была именно в обнулении. Это, естественно, не так. Такими высказываниями эти эксперты пытаются обнулить значение актуальных поправок про социальные гарантии граждан. Есть немало других легитимных вариантов продления полномочий, которые можно было провести через Федеральное собрание. Но президенту важно мнение граждан. Именно поэтому он предложил всенародное голосование, совсем не обязательное по действующему законодательству. Именно поэтому Путин проявил готовность пойти на конкурентные выборы. На мой взгляд, самый честный, открытый и демократический путь. И это только после решение Конституционного суда о том, что это соответствует Основному закону», — сказала Матвиенко.

