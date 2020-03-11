Совет Федерации утвердил поправки к Конституции. Против был только один сенатор
Совет Федерации после полуторачасового обсуждения из череды докладов членов Совета Федерации и приглашённых гостей одобрил президентский законопроект о правках Конституции. Днём в среду, 11 марта, за него проголосовали 160 сенаторов. Трое воздержались. Только один член Верхней палаты Федерального собрания РФ проголосовал «против».
Единственным сенатором, который выразил несогласие с процедурой, стала Людмила Нарусова, которая ранее раскритиковала отказ от голосования за поправки раздельно, а не единым пакетом.
Все профильные комитеты Совета Федерации, председатели которых до голосования отчитались о рассмотрении поправок, поддержали законопроект единогласно. Валентина Матвиенко уточняла этот момент у тех сенаторов глав комитетов Совфеда, кто забывал об этом сказать сам.
Сенатор Андрей Клишас уточнил, что из поправок было убрано положение о том, что дети являются «достоянием государства», и сообщил, что контролировать ход общероссийского голосования будут члены Общественной палаты РФ.
Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что запрет прокурорам иметь иностранные счета в банках и двойное гражданство увеличит их независимость.
В своём выступлении Валентина Матвиенко заявила, что Владимир Путин инициировал свой законопроект «очень вовремя».
«Накануне депутатами Госдумы были выдвинуты важные предложения, на которые оперативно и чётко отреагировал президент. Прежде всего, предложение Терешковой. Некоторые отдельные эксперты тут же сделали вывод, что основная цель реформы была именно в обнулении. Это, естественно, не так. Такими высказываниями эти эксперты пытаются обнулить значение актуальных поправок про социальные гарантии граждан. Есть немало других легитимных вариантов продления полномочий, которые можно было провести через Федеральное собрание. Но президенту важно мнение граждан. Именно поэтому он предложил всенародное голосование, совсем не обязательное по действующему законодательству. Именно поэтому Путин проявил готовность пойти на конкурентные выборы. На мой взгляд, самый честный, открытый и демократический путь. И это только после решение Конституционного суда о том, что это соответствует Основному закону», — сказала Матвиенко.
«Воспользуется ли Путин этим правом, решать ему, но у него должна быть такая возможность», — уточнила спикер Совета Федерации сюжет про обнуление президентских полномочий действующего главы государства.
Накануне эта поправка была предложена депутатом от «Единой России» Валентиной Терешковой. Владимир Путин, который после этого приехал на Охотный ряд лично, поправку поддержал.
Утром в среду, 11 марта, Государственная дума приняла президентские поправки в третьем чтении. Против них не проголосовал ни один член оппозиционных фракций.
Законопроект Владимира Путина предполагает, что поправки вступят в силу только после голосования 22 апреля. До этого законность процедуры должен оценить Конституционный суд. Эксперт по конституционному праву, бывший член президентского Совета по правам человека Илья Шаблинский в интервью «Фонтанке» указал на правовые трудности реализации предложенной президентом схемы вступления поправок в силу.