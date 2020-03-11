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11.03.2020 15:41
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Сенатор Нарусова выступила за голосование по каждой конституционной поправке отдельно

Сенатор Людмила Нарусова на заседании Совета Федерации 11 марта заявила о необходимости отдельного, а не пакетного голосования за конституционные поправки. Верхняя палата Федерального собрания рассматривает президентский законопроект.

«Закон 1998 года никто не отменял, но мы делаем вид, что его не существует относительно правил принятия поправок. Если мы хотим абсолютной легитимности, юридической чистоты, а мы меняем саму конструкцию власти, то голосование должно быть действительно свободным, осознанным. И люди, которые поддерживают одни поправки и отрицательно относятся к другим, должны иметь право свою позицию выразить. Но я в одиночестве», — сказала Нарусова.

До этого сенатор Светлана Горячева раскритиковала тех, кто выступает против пакетного голосования.

Утром в среду поправки в Конституцию были одобрены в окончательном чтении Государственной думой. Против не проголосовал никто. Накануне парламентарии поддержали поправку, позволяющую обнулить президентские сроки для Владимира Путина после вступления поправок в силу. Для этого потребуется решение Конституционного суда.

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Комментарии (7)

Delon
Вспоминаю выборы на Съезд народных депутатов РФ после распада СССР и саму работу съезда. Не сравнить. Были личности, а теперь .....
Snaky
В каждом заведении должна быть своя, ручная, попозиция. Иначе повальный "одобрямс" нарот не поймёт. :))
Grotesk
семейка клоунов - одна в президенты, другая бунтарка - может кто лично попросил...
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