На выборы-2024. Путин счел возможным «обнулить» президентский срок, если позволит Конституционный суд и поддержат граждане страны

Президент прокомментировал два предложения, которые внесла депутат Валентина Терешкова: снять ограничения по количеству сроков на посту президента или дать возможность действующему главе государства избраться снова после принятия обновленной Конституции.

Владимир Путин не поддержал отмену ограничений на количество президентских сроков, но счел возможным их «обнуление» после принятия обновленной Конституции. Обязательным условием глава государства назвал положительное заключение Конституционного суда по поправке. Об этом Путин заявил в ходе выступления в Госдуме 10 марта.

Первое предложение на нашло поддержки у Владимира Путина. «...Когда государство становится более мощным, тогда на первый план выходит возможность сменяемости власти. Она нужна для динамики развития страны, а мы с вами принимаем поправки хотя бы лет на 30–50. В этой перспективе общество должно иметь гарантии регулярной смены власти. О будущих поколениях надо думать. Нецелесообразно убирать из Конституции ограничение на два срока», — заявил президент.

Принятие второй поправки глава государства назвал «возможным» и озвучил обязательные для этого условия: Конституционный суд должен дать официальное заключение, что поправка не противоречит основным принципам и положениям главного закона страны. А затем за неё проголосуют граждане 22 апреля текущего года.

Также глава государства напомнил, что речи о принятии новой Конституции не идет, вносятся отдельные поправки.

Ранее президент заявил, что считает нецелесообразными досрочные выборы в Госдуму, а также не поддержал предложение Владимира Жириновского избирать главу государства через Госсовет