Путин не поддержал досрочные выборы в Госдуму

«Понятно, почему в ходе работы над поправками возник и обсуждается всё острее вопрос, как будет формироваться высший институт государственной власти в России. Именно президент — гарант Конституции. А если проще — гарант безопасности государства, гарант внутреннего эволюционного развития. Нам достаточно революций. Россия свой план по революциям выполнила», — это заявление президента депутаты встретили аплодисментами.

«Большинство общества ждёт моих оценок по формированию власти и сейчас, и после 2024 года. Формулирую честно и откровенно. Относительно позиции [Александра] Карелина о досрочных выборах. Моя точка зрения здесь известна. Если граждане России проголосуют за поправки, в том числе за передачу части полномочий Госдуме, то изменения вступают в силу сразу после публикации поправок. Новые полномочия Госдума получит немедленно. Может Госдума их принять? Конечно, да. Но это в конечном итоге ваше решение. Но если нет консенсуса, то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму», — сказал президент.

Напомним, Карелин внес поправку о роспуске Госдумы и проведении досрочных выборов в нижнюю палату парламента в ходе второго чтения поправок в Конституцию. Владимир Жириновский предлагал делегировать право избрания главы государства Госсоветом. Кроме того, депутат Валентина Терешкова предложила «обнулить» президентские сроки или снять ограничение по количеству сроков для одного человека.