FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +5
67.52р75.84р
10.03.2020 15:45
0
Печать

Путин не поддержал досрочные выборы в Госдуму

Владимир Путин в ходе выступления в Госдуме 10 марта заявил, что не видит необходимости в проведении досрочных выборов в нижнюю палату парламента.

«Понятно, почему в ходе работы над поправками возник и обсуждается всё острее вопрос, как будет формироваться высший институт государственной власти в России. Именно президент — гарант Конституции. А если проще — гарант безопасности государства, гарант внутреннего эволюционного развития. Нам достаточно революций. Россия свой план по революциям выполнила», — это заявление президента депутаты встретили аплодисментами.

«Большинство общества ждёт моих оценок по формированию власти и сейчас, и после 2024 года. Формулирую честно и откровенно. Относительно позиции [Александра] Карелина о досрочных выборах. Моя точка зрения здесь известна. Если граждане России проголосуют за поправки, в том числе за передачу части полномочий Госдуме, то изменения вступают в силу сразу после публикации поправок. Новые полномочия Госдума получит немедленно. Может Госдума их принять? Конечно, да. Но это в конечном итоге ваше решение. Но если нет консенсуса, то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму», — сказал президент.

Напомним, Карелин внес поправку о роспуске Госдумы и проведении досрочных выборов в нижнюю палату парламента в ходе второго чтения поправок в Конституцию. Владимир Жириновский предлагал делегировать право избрания главы государства Госсоветом. Кроме того, депутат Валентина Терешкова предложила «обнулить» президентские сроки или снять ограничение по количеству сроков для одного человека.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний