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10.03.2020 15:41
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Путин не собирается избираться через Госсовет

Владимир Путин высказался против наделения различных органов власти президентскими полномочиями. Ранее Владимир Жириновский предлагал избирать главу государства через Госсовет.

«Наделение Совбеза, других органов полномочиями президентского характера, не правильно. Опасно, — заявил Путин, выступая в Госдуме 10 марта. — Это не имеет ничего общего с демократией. Уверен, что Жириновский, который это предлагал, с этим согласится. Это приведёт к двоевластию, отразится на судьбах граждан трагически».

Ранее Владимир Жириновский предложил проводить президентские выборы 2024 года через Госсовет. Одновременно Александр Карелин внес поправки о досрочных выборах в Госдуму. Это предложение президент также не поддержал.

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Комментарии (5)

260632061
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22ilves
счел возможным их «обнуление» после принятия обновленной Конституции. Обязательным условием глава государства назвал положительное заключение Конституционного суда по поправке. Об этом Путин заявил в ходе выступления в Госдуме 10 марта. (с) Зачем ему госсовет? И так никуда не денется. Приковал себя к галере навечно.
idiot
Как они за власть зубами цепляются.
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