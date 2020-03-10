Жириновский предложил передать право избирать президента от народа Госсовету

«Мы проголосуем за [законопроект] во втором чтении. И завтра за — в третьем чтении. И хотелось бы, чтобы это делалось с хорошим настроением. Нельзя утяжелять Конституцию и размывать ее по конкретным вопросам. Это основной закон. Но этот закон, по которому будут жить наши с вами, еще, может быть, внуки. Поэтому здесь мы должны сегодня принять, мы примем. Прозвучало здесь от представителей партии большинства о досрочных выборах в Государственную думу. И тогда они должны состояться в единый день голосования — 20 сентября. ЛДПР готова. Мы и это поддержим, ибо бесполезно не поддерживать, решение уже принято», — сказал Жириновский.

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил передать полномочия избирать президента России Государственному совету. Об этом депутат заявил в ходе заседания Госдумы 10 марта, на котором во втором чтении рассмотрят поправки в Конституцию.

Он отметил, что «надо идти до конца». «Кроме досрочных выборов в Государственную думу — ну, что это даст? Это обновит, омолодит, освежит Государственную думу — я бы хотел, чтобы сюда пришло больше юристов, экономистов, инженеров. Те, кто формируют страну, у кого особое мышление. И надо подумать и о выборах президента. И здесь никто, я надеюсь, не опередит ЛДПР».



Он предложил избирать президента на заседании Государственного совета, который будут формировать представители Думы, Совфеда, правительства, общественности и науки, «человек 40–50... самых авторитетных людей». Политик констатировал, что в случае принятия поправок 20 сентября будет избран новый, восьмой состав Госдумы, а в мае 2024 на заседании Госсовета — президент России.



Во вторник, 10 марта, нижняя палата парламента, как ожидается, примет во втором чтении законопроект Владимира Путина с поправками к Конституции. На следующий день запланировано голосование по поправкам в Совете Федерации.



Кроме того, сегодня Госдума рассмотрит поправку Александра Карелина о проведении досрочных выборов депутатов нижней палаты парламента.

