Против президентского законопроекта не проголосовал никто. Напротив графы «против» на табло с итогами голосования горел «0».

Государственная дума России 11 марта в 10:47 утра приняла в третьем, окончательном чтении законопроект Владимира Путина с блоком конституционных поправок. За документ проголосовали 383 депутата. 43 воздержались.

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Конституцию. Против — 0.

Во время голосования спикер Вячеслав Володин призывал коллег быть внимательными и перечислял вслух некоторые новеллы Конституции: семья, традиционные ценности, государствообразующий народ. Обычно во время голосования спикер молчит.

Среди прочих была утверждена поправка депутата Валентины Терешковой, внесённая накануне, о праве президента России Владимира Путина баллотироваться на новый «первый президентский срок» после вступления поправок в силу. После выступления в Госдуме Владимира Путина лично, депутаты поправку поддержали.



Перед голосованием в третьем чтении лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что идея обнуления — это не «пожизненная должность», а лишь «право», которым может воспользоваться Путин.



Депутаты от фракции КПРФ раскритиковали коллег из партии власти, заявив, что последние «провоцируют Майдан» рассуждениями про досрочные парламентские выборы.



Накануне Владимир Путин идею досрочных парламентских выборов не поддержал, но согласился с поправкой Терешковой, если позволит Конституционный суд.

