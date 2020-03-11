«Вы провоцируете российский Майдан». Зюганов критикует «Единую Россию» за идею досрочных выборов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обрушился с критикой на депутатов от «Единой России», которые накануне предложили провести досрочные парламентские выборы. Сегодня Госдума в третьем чтении рассматривает президентские поправки в Конституцию.
«Цены на товары вырастут на 20–30% на фоне кризиса. Вы провоцируете российский Майдан! Вам дали задание голосовать 70 на 70 во всех областях (явка и итог одобрения на общероссийском голосовании. — Прим. ред.). Это означает всех выгнать на улицу и превратить в кровавую кашу. Какой тогда может быть мирный транзит власти? Никакого!» — заявил Зюганов с трибуны Госдумы.
Трансляция идёт на сайте парламента.
Накануне с идеей досрочных парламентских выборов выступил депутат от «Единой России» Александр Карелин. Он предложил депутатам 10 марта рассмотреть поправку о роспуске нижней палаты парламента и проведении досрочных выборов. Прибывший в Госдуму президент России Владимир Путин идею не поддержал. Карелин поправку отозвал.
Вместе с тем Госдума поддержала поправку Валентины Терешковой, которая предписывает уточнить у Конституционного суда вопрос обнуления президентских сроков для Владимира Путина после вступления в силу поправок в Конституцию. Сам Путин неоднократно заявлял, что не видит в этом смысла. Накануне президент заявил: «Уверен, что мы вместе сделаем ещё много хорошего. До 2024 года, а там видно будет».