Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обрушился с критикой на депутатов от «Единой России», которые накануне предложили провести досрочные парламентские выборы. Сегодня Госдума в третьем чтении рассматривает президентские поправки в Конституцию.



«Цены на товары вырастут на 20–30% на фоне кризиса. Вы провоцируете российский Майдан! Вам дали задание голосовать 70 на 70 во всех областях (явка и итог одобрения на общероссийском голосовании. — Прим. ред.). Это означает всех выгнать на улицу и превратить в кровавую кашу. Какой тогда может быть мирный транзит власти? Никакого!» — заявил Зюганов с трибуны Госдумы.

