Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме перед голосованием в третьем чтении за президентские поправки к Конституции заявил, что нашумевшая поправка Валентины Терешковой про «обнуление» президентских сроков для Владимира Путина не станет «пожизненной должностью».



«Да, поправка даёт право действующему президенту право выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Право, а не пожизненную должность. Мы видим, что происходит в мире. Как много решается конкретным президентом. Эти поправки на многие десятилетия вперёд. Призываю все фракции поддержать изменения в третьем чтении», — сказал Неверов с трибуны Госдумы 11 марта. Трансляция идёт на сайте Госдумы.

