Проедет и по вашей улице грузовик с электросамокатами. Его уже заметили в Купчино

Жители Купчино заметили автомобиль, груженный электросамокатами кикшеринговых компаний. Машина с желто-фиолетовым грузом разъезжала по улицам Фрунзенского района.
Пользователи районного паблика во «ВКонтакте» сообщили, что видели грузовик накануне: то на Пражской, то на Будапештской, то на Бухарестской улицах. Постепенно полуприцеп заполнялся электросамокатами.
Один из жителей в разговоре с «Фонтанкой» припомнил, что видел рядом с полуприцепом сотрудника полиции и трех человек в гражданской одежде, которые, вероятно, помогали грузить средства индивидуальной мобильности. Другие пользователи отметили в комментариях, что видели машину в разное время суток стоящей у отделов полиции на Малой Балканской и Купчинской улицах.
С 14 мая сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводят рейды «Кикшеринг», в ходе которых проверяют соблюдение правил использования электросамокатов на территории города, установленных соглашением сервисов аренды со Смольным. СИМ изымают и доставляют на склады временного хранения. По данным на 24 мая, туда отправили более 10 тысяч электросамокатов, что составляет примерно пятую часть от всего городского парка. По фактам нарушений возбуждены административные дела.