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    С фонаря нотного магазина на Невском «пропал» человечек

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    На фонаре, установленном над входом в магазин «Северная лира» на Невском проспекте, заметили «пропажу», которая быстро раскрылась. О повреждении металлического обрамления плафона исторического здания сообщил читатель «Фонтанки» во вторник, 28 мая.

    Речь идет о фонаре с музыкантами в миниатюре у магазина по адресу: Невский проспект, 26. По словам читателей, один человечек со скрипкой из оркестра пропал. После сообщения наш корреспондент лично отправился на проверку. Оказалось, шестой музыкант по-прежнему на месте, но сильно погнут.

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    «Мы знаем об этом [повреждении]», — спокойно отметили в «Северной лире». По словам сотрудника магазина, фигурку музыканта повредили более полугода назад, возможно, в этом есть вина коммунальщиков.

    «Дело в том, что зимой, когда сбрасывают лед с крыши, нам несколько раз вообще разбивали этот фонарь. И вероятно, это тоже последствия», — объяснили в магазине.

    Согласно данным Региональной геоинформационной системы (РГИС), указанное здание относится к территории объектов культурного наследия — Доходный дом Г. И. Гансена.

    «Северная лира», как сказано на сайте магазина, — единственный в городе специализированный нотный магазин. Он располагается в доме 26 на Невском проспекте более сорока лет. Фонарь у входа в магазин давно стал одной из маленьких достопримечательностей главной улицы Петербурга.

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