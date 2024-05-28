С фонаря нотного магазина на Невском «пропал» человечек

На фонаре, установленном над входом в магазин «Северная лира» на Невском проспекте, заметили «пропажу», которая быстро раскрылась. О повреждении металлического обрамления плафона исторического здания сообщил читатель «Фонтанки» во вторник, 28 мая.



Речь идет о фонаре с музыкантами в миниатюре у магазина по адресу: Невский проспект, 26. По словам читателей, один человечек со скрипкой из оркестра пропал. После сообщения наш корреспондент лично отправился на проверку. Оказалось, шестой музыкант по-прежнему на месте, но сильно погнут.