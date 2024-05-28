Петербургская семья отсудила у детсада 300 тысяч рублей за перелом, полученный в драке пятилеток

Суд в Петербурге взыскал более 300 тысяч рублей с государственного детского садика. Деньги получила семья шестилетнего мальчика, которого увезли с переломами после прогулки.



О решении Московского районного суда по гражданском делу сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 28 мая.

В июне прошлого года пятилетний Василий был на прогулке в детском саду. Во время игры он попытался стянуть кепку с ровесника, который ответил захватом за руку. Вася хотел вырваться, но оступился и упал. Позже у него зафиксировали переломы в области плеча. Ребёнку наложили задний гипсовый лангет от основания пальцев кисти до верхней трети плеча.