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    Петербургская семья отсудила у детсада 300 тысяч рублей за перелом, полученный в драке пятилеток

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    Суд в Петербурге взыскал более 300 тысяч рублей с государственного детского садика. Деньги получила семья шестилетнего мальчика, которого увезли с переломами после прогулки.

    О решении Московского районного суда по гражданском делу сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 28 мая.

    В июне прошлого года пятилетний Василий был на прогулке в детском саду. Во время игры он попытался стянуть кепку с ровесника, который ответил захватом за руку. Вася хотел вырваться, но оступился и упал. Позже у него зафиксировали переломы в области плеча. Ребёнку наложили задний гипсовый лангет от основания пальцев кисти до верхней трети плеча.

    В детском саду провели расследование несчастного случая, которое привело к выводу, что «воспитатель не исполнила свои обязанности по контролю за двигательной активностью ребенка и нарушила должностные инструкции».

    Суд взыскал с детского сада компенсацию морального вреда в 200 тысяч рублей и штраф в 100 154 рублей, а также расходы на лечение в размере 308 рублей. Представители истца требовали взыскать 1000 рублей расходов на лечение, куда входили покупка обезболивающего, бинтов, витаминов и аскорбиновой кислоты.

    Суд согласился только с обезболивающим. Гипс наложили ребёнку бесплатно, а бинты родители покупали «в косметических целях», так как наложенные врачами испачкались. Также истец не смог доказать причинно-следственную связь между получением ребенком травмы и необходимостью приобретения витаминов.

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