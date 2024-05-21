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    11 июня — круглый стол «Как полноценно жить с сахарным диабетом»

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    Всего в России на сегодняшний день на диспансерном учете с сахарным диабетом стоит около 5 млн человек, причем наибольшая часть из них — около 95% страдают диабетом второго типа и только 5% — СД первого типа. Все знают про сахарный диабет, что он требует постоянного контроля уровня сахара в крови, а также питания, ограничивающего углеводы. При этом, если выполнять требования врачей, то вполне возможно жить полноценной жизнью. Как это сделать — обсудим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    • Какие основные ограничения накладывает на человека диагноз «сахарный диабет»? Отличаются ли они в зависимости от типа сахарного диабета?
    • Контроль уровня сахара в крови: какие методы существуют? Как сделать его максимально удобным, комфортным и неинвазивным?
    • Зависимость от инсулина: кому надо делать инъекции постоянно? Как сделать этот процесс минимально травматичным?
    • Как правильно питаться с диагнозом «Сахарный диабет»? Есть ли продукты, которые нельзя есть вообще? Какой должна быть диета?
    • Можно ли с помощью диеты и здорового образа жизни уйти от диагноза сахарного диабета 2 типа? Как этого добиться?

    К участию приглашаются: врачи эндокринологи, диетологи, нутрициологи, производители медицинских приборов и медикаментов.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    Круглый стол пройдет в 16:00 / 11 июня 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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