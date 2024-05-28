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    Шойгу провел телефонный разговор с секретарем Совбеза Ирана. Его позвали в Тегеран

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    Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с секретарем Высшего Совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадианом. Об этом во вторник, 28 мая, сообщает пресс-служба Совета безопаcности России.

    Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в области безопасности.

    Иранское агентство IRIB уточняет, что Шойгу выразил соболезнования из-за гибели президента Ирана Раиси и делегации, которая его сопровождала.

    Ахмадиан пожелал Сергею Шойгу успехов на новом посту и пригласил его посетить столицу Ирана — Тегеран.

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