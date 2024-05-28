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    Хинштейн подтвердил, что сбой в работе СДЭК вызван хакерской атакой. От компании ждут раскрытия масштаба утечки данных

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    8 комментариев

    Логистическая компания СДЭК, приостановившая обработку заказов клиентов 26 мая, была атакована хакерской группировкой: эту информацию 28 мая подтвердил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

    Ранее ответственность за сбой в работе СДЭК, парализовавший сервис, взяли на себя хакеры из группировки Head Mare.

    Хинштейн в своем телеграм-канале допускает, что в результате атаки вируса-шифровальщика «данные о посылках за 6 месяцев могут быть утеряны» — якобы «компания делала бэкапы (резервные копии данных. — Ред.) лишь раз в полгода». По утверждению Хинштейна, «этого недостаточно».

    Глава думского комитета напомнил, что в соответствии с законом «компания обязана раскрыть масштабы утечки, рассказать о том, какие меры предпринимались для защиты системы, и представить в Роскомнадзор первые результаты внутреннего расследования».

    В СДЭК заявили, что пункты выдачи посылок восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая.

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    Комментарии 8

    гoсtь28 Мая 2024 в 21:21
    Он везде...
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