СДЭК сказал, когда планирует возобновить выдачу посылок

Пункты выдачи посылок СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале компании во вторник, 28 мая.



«ПВЗ СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее завтрашнего дня, 29 мая. Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, что все отправления находятся в безопасности. Посылки обещают выдать после устранения технических проблем.

По итогам разрешения сложившейся ситуации в компании заверили о принятии дополнительных мер для предотвращения повторного сбоя. «Команда СДЭК приносит искренние извинения всем клиентам», — заключили в пресс-службе.