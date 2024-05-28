СДЭК сказал, когда планирует возобновить выдачу посылок

Пункты выдачи посылок СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале компании во вторник, 28 мая.
«ПВЗ СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее завтрашнего дня, 29 мая. Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также подчеркнули, что все отправления находятся в безопасности. Посылки обещают выдать после устранения технических проблем.
По итогам разрешения сложившейся ситуации в компании заверили о принятии дополнительных мер для предотвращения повторного сбоя. «Команда СДЭК приносит искренние извинения всем клиентам», — заключили в пресс-службе.
Напомним, клиенты курьерской службы СДЭК с 26 мая не могут отправить и получить посылки в связи с масштабным техническим сбоем у компании. В комментариях к закрепленному посту во «ВКонтакте» клиенты оставляют гневные комментарии и делятся скриншотами переписок со службой поддержки. Ответственность за кибератаку, по данным РИА Новости, взяли на себя хакеры из группировки Head Mare.