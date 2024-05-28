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    В конце мая добавят пробок на набережных Смоленки и Макарова и Малом проспекте П. С.

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    Ремонт дороги, работы на сетях и трамвайных путях с 30 мая добавят водителям ограничений в четырех районах Петербурга: Василеостровском, Выборгском, Калининском и Петроградском. В том числе ждут ремонта набережные Смоленки и Макарова, Малый проспект П. С. и проспект Просвещения.

    В конце весны, с 30 по 31 мая, из-за ремонта дорожного покрытия ограничат проезд по набережной Смоленки от Камской улицы до 4–5-й линий В. О. и по набережной Макарова от 4–5-й линий В. О. до Малого проспекта В. О. и от Тучкова моста до Биржевого моста. Одновременно будет закрыто движение по набережной Макарова в направлении от Биржевого моста к Тучкову, сообщает 28 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

    Объезд участка работ предполагается по следующему маршруту: Кадетская линия В. О., Университетская набережная, Биржевая площадь, 8–9-я линии В. О., Средний проспект В. О., 2–3-я линии В. О., Ждановские набережная и улица, мост Бетанкура, Уральская улица, проспект Добролюбова, Тучков мост, 10–11-я линии В. О. и Малый проспект В. О.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На один день 30 мая для строительства газопровода перекроют движение на перекрестке Костромского проспекта и улицы Сергея Марго. Объехать его можно будет по улице Сергея Марго, Ярославскому проспекту, Мышкинской улице, Удельному проспекту, Олонецкой и Громовской улицам.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    До 2 июня ограничат движение на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Руставели. Там отремонтируют трамвайные пути.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    До 20 июня для прокладки инженерных сетей ограничат проезд по Кондратьевскому проспекту от улицы Ватутина до Минеральной улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А с 30 мая по 8 июля из-за реконструкции кабельной линии ограничат движение по Малому проспекту П. С. от Ораниенбаумской улицы до Шамшевой улицы и по Шамшевой улице от Малого проспекта П. С. до Большого проспекта П. С., а также перекроют по участку Шамшевой улицы от Большого проспекта П. С. до Большой Пушкарской улицы. Объехать можно будет по Большой Пушкарской улице, улице Ленина и Большому проспекту П. С.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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