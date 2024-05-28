В конце мая добавят пробок на набережных Смоленки и Макарова и Малом проспекте П. С.

Ремонт дороги, работы на сетях и трамвайных путях с 30 мая добавят водителям ограничений в четырех районах Петербурга: Василеостровском, Выборгском, Калининском и Петроградском. В том числе ждут ремонта набережные Смоленки и Макарова, Малый проспект П. С. и проспект Просвещения.

В конце весны, с 30 по 31 мая, из-за ремонта дорожного покрытия ограничат проезд по набережной Смоленки от Камской улицы до 4–5-й линий В. О. и по набережной Макарова от 4–5-й линий В. О. до Малого проспекта В. О. и от Тучкова моста до Биржевого моста. Одновременно будет закрыто движение по набережной Макарова в направлении от Биржевого моста к Тучкову, сообщает 28 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.