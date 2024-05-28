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    Губернатор Мурманской области: в вертолете Ми-8 во время вынужденной посадки никто не пострадал

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    В вертолете авиакомпании «Мурманавиа», совершившем жесткую посадку в Ловозерском районе, никто не пострадал. Об этом сообщил 28 мая в телеграм-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

    До места вынужденной посадки вертолета МИ-8 добрались сотрудники Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра. «По информации спасателей, никто из четырех человек, которые находились на борту, не нуждается в медпомощи», — сообщил Андрей Чибис в своем тг-канале.

    Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщала, что вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку в Мурманской области в районе реки Пача, не долетев 20 километров до пункта назначения. Ведомство организовало проверку. По предварительным данным, причиной стала неисправность двигателей.

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