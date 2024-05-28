В Петербурге открыли маршрут «Путь Петра» с «изюминками». Им промчались губернатор Беглов и глава «Газпрома» Миллер

Фото: Станислав Самойлик Поделиться Поделиться





Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер открыли пешеходный экскурсионный маршрут «Путь Петра». На мероприятии во вторник, 28 мая, присутствовал корреспондент «Фонтанки».



«Сегодня для нас очень важно получить подарок. Вчера мы отметили день рождения [города], а подарки продолжают поступать. «Газпром» сделал большой подарок городу — это большой маршрут, новый совершенно... маршрут «Путь Петра», — рассказал глава города в ходе выступления.

Маршрут проходит через Петровскую набережную, Домик Петра Великого, Троицкую площадь и продолжается до архитектурного ансамбля «Мини-город» в Александровском парке. «Каждый проект — это не только благоустройство и не только арт-объекты. Это еще какая-то изюминка. В нашем новом проекте «Путь Петра» такие изюминки тоже есть. Длинна гранитной плиты, которой осуществлено мощение, [составляет] 84 сантиметра. Она соответствует длине шага Петра Алексеевича Романова. По ходу маршрута вы сможете по ростомеру сравнить свой рост с ростом Петра Великого», — взял слово руководитель «Газпрома» и рассказал о маршруте.

Федор Данилов / «Фонтанка.ру»

После официального открытия для Беглова и Миллера начали экскурсию. Ее проводил директор «Объединения «ДОРМОСТ» Кирилл Иванов. Они помчались настоящим петровским шагом — журналисты за ними не поспевали. Губернатор Петербурга и председатель правления «Газпрома» преодолели всю Петровскую набережную, задержались у ростомера, сравнив себя с императором, но, увы, пролетели мимо «шага Петра».



Федор Данилов / «Фонтанка.ру»

Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Дальше журналистов не пустили, но для прессы еще ранним утром экскурсию по маршруту провел петербургский гид Павел Перец. Его же голос озвучил аудиогид, который можно будет прослушать при помощи QR-кодов. Они установлены на стендах по ходу маршрута.



Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Взгляд цепляют появившиеся скульптуры в сквере Товстоногова — «Стрелецкий бунт», «Азовская крепость», «Выход к морю. Создание флота», «Русь — Европа», «Перенос знаний. Новая идеология», «Парадиз», «Победная пушка» и «Обрел свой дом». Они рассказывают о биографии Петра Великого. Часть маршрута проходит по специально созданной пешеходной эстакаде в Александровском парке. Она проходит от Мичуринской улицы до Кронверкского протока.

Федор Данилов / «Фонтанка.ру»

Все лето «Газпром», «друзья Петербурга» при участии петербургского Комитета по культуре будет проводить «арт-медиации» на маршруте «Путь Петра». Это бесплатно, но необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.



«Это культурный, открытый и, я бы сказала, доверительный диалог между посетителем выставки, экскурсионного маршрута и медиатором — посредником. Мы общаемся, задаем какие-то вопросы, обмениваемся мнениями. Заранее заготовленного и четкого маршрута нет», — ответила корреспонденту «Фонтанки» один из волонтеров о том, что из себя будет представлять «арт-медиация».