В Уфе ушли в отставку судьи, выносившие приговор 15-летнему подростку по делу о наркотиках

В Уфе подали заявления об отставке судьи, связанные с приговором и избранием меры пресечения несовершеннолетнему подростку, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Юноша провел под стражей 474 дня. Об итогах закрытого заседания квалификационной коллегии судей Башкирии 28 мая сообщает UFA1.RU со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики.

По решению коллегии на судью Демского райсуда Уфы Галину Верещак, а также председателя того же суда Равиля Идиатулина и судью Верховного суда Башкирии Фаиза Каскинбаева наложили дисциплинарное взыскание в виде предупреждения. После все трое подали заявления об отставке, коллегия их прошения удовлетворила.



Причины отставки в пресс-службе суда не называют, но известно, что все трое распоряжались судьбой уфимского подростка, которому на момент задержания было 14 лет. Его обвиняли в попытке незаконного оборота наркотиков, несмотря на то что уголовная ответственность по данной статье наступает с 16 лет. Подросток провел под стражей 474 дня.



Задержали его с матерью в феврале 2022 года и нашли синтетический наркотик. Подросток в суде пояснял, что не знал о наркотиках, думал, что в пакете курительные смеси, за которыми просила сходить мать.

