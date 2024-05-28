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    В Уфе ушли в отставку судьи, выносившие приговор 15-летнему подростку по делу о наркотиках

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    В Уфе подали заявления об отставке судьи, связанные с приговором и избранием меры пресечения несовершеннолетнему подростку, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Юноша провел под стражей 474 дня. Об итогах закрытого заседания квалификационной коллегии судей Башкирии 28 мая сообщает UFA1.RU со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики.

    По решению коллегии на судью Демского райсуда Уфы Галину Верещак, а также председателя того же суда Равиля Идиатулина и судью Верховного суда Башкирии Фаиза Каскинбаева наложили дисциплинарное взыскание в виде предупреждения. После все трое подали заявления об отставке, коллегия их прошения удовлетворила.

    Причины отставки в пресс-службе суда не называют, но известно, что все трое распоряжались судьбой уфимского подростка, которому на момент задержания было 14 лет. Его обвиняли в попытке незаконного оборота наркотиков, несмотря на то что уголовная ответственность по данной статье наступает с 16 лет. Подросток провел под стражей 474 дня.

    Задержали его с матерью в феврале 2022 года и нашли синтетический наркотик. Подросток в суде пояснял, что не знал о наркотиках, думал, что в пакете курительные смеси, за которыми просила сходить мать.

    В декабре 2022 года судья Галина Верещак приговорила его, на тот момент уже 15-летнего, к трем годам заключения в воспитательной колонии. Верховный суд Башкирии в лице Фаиза Каскинбаева оставил приговор в силе. Шестой кассационный суд, рассмотрев жалобы, вернул дело на новое рассмотрение, но в январе 2024 года Равиль Идиатулин вновь вынес подростку обвинительный приговор.

    Наказание подростку в марте 2024 года отменил Верховный суд, признав за ним право на реабилитацию. Сейчас юноша добивается выплаты от Минфина РФ 100 млн рублей в виде компенсации морального вреда.

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