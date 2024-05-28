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    «Они должны отдавать себе отчет, с чем они играют». Путин отреагировал на призывы стран НАТО бить по территории РФ

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    Москва внимательно следит за заявлениями стран военно-политического блока НАТО об ударах по территории РФ, об этом 28 мая заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам его визита в Узбекистан.

    «Когда он (генсек НАТО Йенс Столтенберг. — Прим. ред.) был премьер-министром Норвегии, мы с ним общались и решали непростые вопросы по Баренцеву морю и другие и, в общем, могли договариваться. Я уверен, на тот момент он деменцией не страдал никакой», — заявил глава государства.

    По его словам, если генсек НАТО говорит о возможности нанесения ударов по территории РФ высокоточным оружием большой дальности, то он, как человек хоть и гражданский, все же должен понимать, что такое оружие не может быть использовано без космических средств разведки. Во-вторых, выбор цели и полетное задание могут вносить только высококвалифицированные специалисты, которые могут работать на основе разведданных. Путин отметил, что в случае с ударными системами Storm Shadow задания могут вноситься автоматически, без присутствия военных Украины. На вопрос, кто эти полетные задания вносит, он ответил, что за этим стоят те, кто производит и поставляет на Украину эти системы.

    Системы ATACMS также требуют ввода соответствующих полетных заданий, которые, может, и рассчитываются на Украине, но вводятся представителями стран НАТО, пояснил президент. «Эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют», — заявил Владимир Путин.

    В случае применения дальнобойного оружия ВСУ «России вновь придется принимать решения о санитарной зоне», подчеркнул верховный главнокомандующий.

    Что касается возможного ввода западных войск на Украину, то президент назвал это нагнетанием и еще одним шагом к конфликту в Европе и глобальному конфликту. «Мы слышим польскую речь, там много наемников из Польши. Если зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, другие уйдут, поляки — никогда», — уверен Путин.

    Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на сессии Парламентской ассамблеи альянса заявил, что Украина должна иметь возможность использовать поставляемое Западом оружие для ударов по «легитимным целям» на территории России.

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