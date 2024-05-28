Норвегия, Испания и Ирландия утвердили решение о признании Палестины

Власти Норвегии, Испании и Ирландии официально во вторник, 28 мая, признали Палестинское государство. На данный момент более 140 из 193 стран ООН, включая Россию, признают государственность Палестины.
Во вторник на заседании Совета министров правительства Испании было принято решение о признании Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, сообщил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес в ходе пресс-конференции, кадры которой он опубликовал на своей странице в соцсетях. По его словам, это единственный путь к достижению мира на Ближнем Востоке.
«Признание Палестины не направлено против кого-либо, не направлено против Израиля — дружественной страны, которую мы ценим и уважаем и с которой мы стремимся поддерживать как можно более тесные отношения», — заявил премьер-министр Испании, чьи слова приводит иностранная пресса. Политик отметил, что страна осуждает ХАМАС, и подчеркнул, что решение Мадрида основывается на резолюциях ООН и официальной позиции ЕС о «двух государствах для двух народов».
«Сегодняшнее решение правительства санкционирует установление полных дипломатических отношений с Палестинским государством», — говорится в заявлении ирландского Министерства иностранных дел.
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде назвал вступление в силу решения о признании Государства Палестина поворотным моментом в норвежско-палестинских отношениях.
«Норвегия является одним из самых ярых сторонников Палестинского государства на протяжении более 30 лет», — сказал Эспен Барт Эйде.
К моменту выхода материала агентство Reuters сообщило, что парламент Дании проголосовал против признания Палестины независимым государством.
Ранее глава МИД Израиля поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций на фоне решения о признании Палестины.