Аренда растет. Снять квартиру в Петербурге за год стало на четверть дороже

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Жить в Петербурге, не имея своей жилплощади, стало за год гораздо дороже. Если оперировать показателем средней цены, то студии сейчас стоит арендовать на 25–30% дороже, чем в мае 2023 года. Причина — в общем росте цен на недвижимость и ее содержание, но главное — в нарушении баланса на рынке.



Опрошенные «Фонтанкой» эксперты рынка недвижимости называют сегодняшнюю цену однушки в диапазоне 31–34 тысяч в месяц. Год назад, говорит Роман Жуков, руководитель сервиса «Яндекс. Аренда», их в среднем оценивали на 22,6% дешевле, то есть от 26–28 тысяч. Юрий Изосимов, директор федеральной компании «Этажи» в Петербурге, говорит о еще большем росте — на 32%, если говорить об однушках вместе со студиями.



Все еще жестче в сегменте «семейных» двух-трехкомнатных квартир. Там эксперты сходятся на оценке роста в 31–38% у тех, что поменьше, и более чем на 20% — тех, что попросторнее.

«Основная причина годового роста стоимости долгосрочной аренды — восстановление рынка после периода низкой активности в 2022 году. Также свою роль сыграло повышение ключевой ставки Центробанка РФ и изменение условий льготного ипотечного кредитования. В результате часть потребителей, ранее планировавших покупку собственной недвижимости, заняли выжидательную позицию и временно переориентировались на рынок долгосрочной аренды», — поделился наблюдениями Роман Жуков.



«Основная причина столь существенного роста средних ставок аренды, как и в большинстве других крупных городов в России, в нарушении баланса между спросом и предложением на рынке арендного жилья, в растущих расходах арендодателей на содержание таких квартир, а также в снижении количества наиболее бюджетных вариантов аренды, — объясняет Юрий Изосимов. — Сейчас основные арендаторы — это те, кто либо «запрыгнул в последний вагон» на фоне слухов об окончании ипотеки с господдержкой и существенном ограничении семейной ипотеки, купив строящееся жилье и вынужден снимать временное, либо те, кто отложил покупку собственного жилья по ряду причин: не хватило денег на выросший первоначальный взнос, не одобрили ипотеку или просто решили выждать время. И те, и другие заинтересованы в накоплении средств и снимают наиболее дешевые варианты квартир, в итоге доля бюджетного жилья сокращается, а средние ставки становятся выше. В реальности же если посмотреть на ставки аренды конкретных квартир, то они за год выросли не так существенно — на уровне не более 20–25%».



Действительно, если смотреть на конкретные варианты, рынок Петербурга оказывается невероятно разнообразным и не всегда вписывается в средние показатели.

Вот на популярном сайте объявлений три студии в Центральном районе по 24–25 тысяч в месяц. А вот полноценная однушка в 40 м2 прямо рядом со станцией метро «Беговая» за те же 25 тысяч. Нельзя сказать, что таких предложений очень уж много, но повыбирать есть из чего даже при самом минимальном бюджете, таком же, какой был и год назад.

Справедливо и обратное. Самых дорогих вариантов, которые в разы дороже, чем «средняя температура по больнице», также хватает. К примеру, однокомнатные квартиры стоимостью больше 100 тысяч в месяц попадаются не только в «золотом треугольнике», но и на Васильевском острове и на Петроградке. А если кому-то важен гений места, можно посмотреть по такой же цену однушку и на «Удельной», и на «Звездной», и даже на «Елизаровской».



А в перспективе, в ближайшие месяц-два, стоимость аренды может еще больше подскочить. Сначала цены будут разогреваться туристами, разбирающими недорогие варианты под посуточную аренду. А затем — студентами. В этом году петербургские вузы открывают на несколько тысяч новых мест больше, чем год назад. Новых общежитий особо не прибавляется, а все иногородние учащиеся должны будут где-то жить.



Только к октябрю можно будет ждать некоторого охлаждения на рынке. К тому же к концу года ожидается пик сдачи большинства новостроек — 20–30 десятков тысяч новых квартир, значительная часть из которых также пойдет под аренду.

