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    В Петербурге гроза: город заливает дождем и колотит градом

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    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    Погода 28 мая вовсю демонстрирует, какой она может быть в Петербурге разной. Еще недавно горожане изнывали от жары, а теперь укрываются от града, пока ветер шатает деревья.

    Сильный град прошел в Красногвардейском районе Петербурга, рассказали «Фонтанке» читатели. Вот такую картину наблюдали из окон жители домов на проспекте Энергетиков.

    читатель «Фонтанки»

    На пересечении шоссе Революции и Индустриального проспекта погода стала практически штормовой: видимость ухудшилась, град лупил по стеклам и подоконникам, а деревья во дворе гнуло ветром.

    читатель «Фонтанки»

    читатель «Фонтанки»

    Местами в городе уже «поплыли» машины и пешеходы: дороги и тротуары скрываются под огромными лужами. Гремит гром, а в небе — красота.

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    Гроза остудила почти 30-градусную жару, накрывшую Петербург 28 мая. Тучи начали собираться над отдельными районами в третьем часу дня, к трем начало греметь и в центре. Грозы, как отмечали синоптики, подбираются к городу с юга.

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    Ждут грозы и в среду, 29 мая. При этом и жара Петербург все еще не отпустит, припекая почти до +30 градусов.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

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