В Петербурге гроза: город заливает дождем и колотит градом

Погода 28 мая вовсю демонстрирует, какой она может быть в Петербурге разной. Еще недавно горожане изнывали от жары, а теперь укрываются от града, пока ветер шатает деревья.

Сильный град прошел в Красногвардейском районе Петербурга, рассказали «Фонтанке» читатели. Вот такую картину наблюдали из окон жители домов на проспекте Энергетиков.