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    На юго-западе Петербурга солнце уже сменилось на гром с дождем

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    Юго-запад Петербурга после обеда уже накрыла непогода — жгучее солнце сменилось громом и дождем. Наш читатель в районе 14:30 снял выкрутасы природы. В Кировском и Красносельском районах резко стемнело, дышать стало немного легче, так как ранее практически 30-градусная жара превратила Северную столицу в «южную».

    Ближе к 15 часам начало греметь и в Центральном районе города.

    читатель «Фонтанки»

    Синоптики предупредили — днем 28 мая возможны кратковременные дожди и гроза. Ветер при грозе ожидается порывистый. В отдельных районах возможен даже град.

    МЧС по Петербургу также сообщило о приближении непогоды. Специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус отметил, что грозы подбираются с юга.

    Грозы также ожидаются и в среду, 29 мая. При этом воздух снова прогреется почти до 30 градусов. Главный синоптик Александр Колесов заключил: «Грозы, ливни, град — всё там есть. Вроде выходит на территорию Санкт-Петербурга. Встречаем».

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