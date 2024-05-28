На юго-западе Петербурга солнце уже сменилось на гром с дождем

Юго-запад Петербурга после обеда уже накрыла непогода — жгучее солнце сменилось громом и дождем. Наш читатель в районе 14:30 снял выкрутасы природы. В Кировском и Красносельском районах резко стемнело, дышать стало немного легче, так как ранее практически
Ближе к 15 часам начало греметь и в Центральном районе города.
читатель «Фонтанки»
Синоптики предупредили — днем 28 мая возможны кратковременные дожди и гроза. Ветер при грозе ожидается порывистый. В отдельных районах возможен даже град.
МЧС по Петербургу также сообщило о приближении непогоды. Специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус отметил, что грозы подбираются с юга.
Грозы также ожидаются и в среду, 29 мая. При этом воздух снова прогреется почти до