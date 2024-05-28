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    Помимо прочего — град. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Петербурге

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    4 комментария
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Жара в Петербурге набирает обороты. Синоптики обозначают такую ситуацию как ухудшение погодных условий. Свежесть будут приносить дожди и грозы.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 мая в городе облачно с прояснениями, днем местами кратковременные дожди и гроза. Ветер при грозе порывистый. Температура воздуха днем составит 26–28 градусов, на побережье Финского залива местами до 24 градусов.

    Аномально жаркая погода со среднесуточной температурой 20–22 градуса, что выше климатической нормы на 7 градусов и более, продержится в городе и области с 28 мая по 1 июня, отмечают с СЗ УГМС.

    Скриншот с сайта СЗ УГМС www.meteo.nw.ru
    Скриншот с сайта СЗ УГМС www.meteo.nw.ru
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    Влияние антициклона на погоду сегодня будет ослабевать. Вместе с активным прогревом это сделает атмосферу над регионом неустойчивой, и в послеполуденные часы в небе появятся очаги кучево-дождевых облаков, верхняя граница которых достигнет 10–12 км. В такой ситуации местами прошумят кратковременные дожди ливневого характера, возможны грозы, в отдельных районах град. Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Примерно такая же погода сохранится и в следующие два дня.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Скриншот с сайта СЗ УГМС www.meteo.nw.ru
    Скриншот с сайта СЗ УГМС www.meteo.nw.ru

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    Комментарии 4

    28134544728 Мая 2024 в 09:44
    +27 и град?
    +0−0
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