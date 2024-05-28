Путин: конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной Рады

Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной Рады. Об этом 28 мая заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Ташкенте.

Российский лидер добавил, что нужно проводить серьезный и глубокий анализ по вопросу о легитимности президента Украины.

«Строго говоря, по предварительной оценке единственной легитимной властью Украины остается парламент и спикер Рады», — сказал Путин.

Президент РФ сослался на 111 статью конституции Украины. Путин подчеркнул, что она предусматривает продление полномочий, но только Рады. О полномочиях главы государства ничего не сказано.

