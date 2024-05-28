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    Путин: конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной Рады

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    Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной Рады. Об этом 28 мая заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Ташкенте.

    Российский лидер добавил, что нужно проводить серьезный и глубокий анализ по вопросу о легитимности президента Украины.

    «Строго говоря, по предварительной оценке единственной легитимной властью Украины остается парламент и спикер Рады», — сказал Путин.

    Президент РФ сослался на 111 статью конституции Украины. Путин подчеркнул, что она предусматривает продление полномочий, но только Рады. О полномочиях главы государства ничего не сказано.

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