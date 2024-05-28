На границе Польши и Белоруссии произошло столкновение мигрантов с польскими солдатами. В ход пошли палки и камни

Польские солдаты 28 мая подверглись нападению мигрантов на границе с Белоруссией. Об этом сообщает главное управление пограничной службы Польши.

По имеющейся информации, «агрессивное поведение мигрантов» началось еще утром — сначала объектом для нападок стали пограничники, один из которых пострадал от брошенной в него бутылки, а другой — от некоего «самодельного орудия с прикрепленным ножом».

Спустя несколько часов около 50 мигрантов напали на солдат, бросая в них палки и камни. Один из военнослужащих был госпитализирован с ножевым ранением, полученным при попытке задержать перебравшегося через ограждение иностранца.