На границе Польши и Белоруссии произошло столкновение мигрантов с польскими солдатами. В ход пошли палки и камни

Польские солдаты 28 мая подверглись нападению мигрантов на границе с Белоруссией. Об этом сообщает главное управление пограничной службы Польши.
По имеющейся информации, «агрессивное поведение мигрантов» началось еще утром — сначала объектом для нападок стали пограничники, один из которых пострадал от брошенной в него бутылки, а другой — от некоего «самодельного орудия с прикрепленным ножом».
Спустя несколько часов около 50 мигрантов напали на солдат, бросая в них палки и камни. Один из военнослужащих был госпитализирован с ножевым ранением, полученным при попытке задержать перебравшегося через ограждение иностранца.
Автор: Straż Graniczna / YouTube
Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о направлении дополнительных сил к границе и обещал сам посетить место происшествия в среду, 29 мая.
Подобные инциденты на белорусско-польской границе не редки: в начале мая пограничники Польши сообщили о 469 попытках незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии, в ходе которых военные часто становились мишенями для мигрантов.