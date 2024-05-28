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    На границе Польши и Белоруссии произошло столкновение мигрантов с польскими солдатами. В ход пошли палки и камни

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    4 комментария

    Польские солдаты 28 мая подверглись нападению мигрантов на границе с Белоруссией. Об этом сообщает главное управление пограничной службы Польши.

    По имеющейся информации, «агрессивное поведение мигрантов» началось еще утром — сначала объектом для нападок стали пограничники, один из которых пострадал от брошенной в него бутылки, а другой — от некоего «самодельного орудия с прикрепленным ножом».

    Спустя несколько часов около 50 мигрантов напали на солдат, бросая в них палки и камни. Один из военнослужащих был госпитализирован с ножевым ранением, полученным при попытке задержать перебравшегося через ограждение иностранца.

    Автор: Straż Graniczna / YouTube

    Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о направлении дополнительных сил к границе и обещал сам посетить место происшествия в среду, 29 мая.

    Подобные инциденты на белорусско-польской границе не редки: в начале мая пограничники Польши сообщили о 469 попытках незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии, в ходе которых военные часто становились мишенями для мигрантов.

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    ПольшаМигрантыИнцидентСтолкновениеГраница
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    Комментарии 4

    26690941228 Мая 2024 в 18:13
    O, kurwa!
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