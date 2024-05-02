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    Польских военных атаковали ветками на границе с Белоруссией

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    За последние трое суток пограничники Польши зафиксировали 469 попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Польские военные оказались атакованы камнями и ветками — один офицер получил ранение. Об этом стало известно в четверг, 2 мая, из сообщения польской пограничной стражи.

    Патрули пограничников за вчерашний день атаковали дважды. Во время одного из нападений сотрудник пограничной службы «получил удар камнем по лицу». Ему потребовалась медицинская помощь. Также еще один солдат получил удар камнем в лицо.

    Погранслужба добавила, что была оказана медпомощь иностранцам, которые в ней нуждались. «В больницу были доставлены 10 иностранцев. Среди них беременная женщина из Ирака», — говорится в сообщении.

    В 2021 году на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, желающих попасть в страны ЕС. Польша обвинила Белоруссию в миграционном кризисе. Эти обвинения белорусская сторона отвергла, заявив, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.

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