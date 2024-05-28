В кортеж президента Польши бросили петарду

В польском городе Кшевата бросили петарду в кортеж президента страны Анджея Дуды. Об этом 28 мая сообщает радиостанция RMF FM. Уточняется, что инцидент произошёл в понедельник вечером в центральной части страны.



Дуда возвращался в Варшаву из поездки в Великопольское воеводство. Около 22:00 мск он проезжал через город Кшевата. Там в сторону проезжающих машин с президентом была брошена петарда, она взорвалась.



«Колонна немедленно двинулась в сторону Варшавы. Сотрудники Службы государственной охраны сообщили об инциденте в местную полицию, которая вскоре после этого арестовала преступника», — рассказывает RMF FM.