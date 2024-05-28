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    В кортеж президента Польши бросили петарду

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    3 комментария

    В польском городе Кшевата бросили петарду в кортеж президента страны Анджея Дуды. Об этом 28 мая сообщает радиостанция RMF FM. Уточняется, что инцидент произошёл в понедельник вечером в центральной части страны.

    Дуда возвращался в Варшаву из поездки в Великопольское воеводство. Около 22:00 мск он проезжал через город Кшевата. Там в сторону проезжающих машин с президентом была брошена петарда, она взорвалась.

    «Колонна немедленно двинулась в сторону Варшавы. Сотрудники Службы государственной охраны сообщили об инциденте в местную полицию, которая вскоре после этого арестовала преступника», — рассказывает RMF FM.

    Оказалось, что петарду бросил 39-летний местный житель. Когда к нему пришли полицейские, мужчина был пьян. Он заявил, что взрывом хотел «напугать птиц».

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    ПетардаАнджей Дуда
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    Комментарии 3

    28020699828 Мая 2024 в 18:28
    Жаль не Ф-1.
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