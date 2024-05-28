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    Стоимость расселения аварийного жилья в РФ достигла 2 трлн рублей

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    Площадь жилья, признанного в РФ аварийным, достигла 20 млн квадратных метров. На то, чтобы его расселить, властям потребуется 2 трлн рублей, пишет 28 мая ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина.

    «Мы уже напринимали [аварийного жилья] на 20 млн кв. метров. Стоит это [расселить] 2 триллиона», — заявил Марат Хуснуллин, отметив, что в бюджете заложено 330 миллиардов рублей.

    Он обратился к губернаторам с просьбой не спешить признавать дома аварийными, если их можно сохранить с помощью ремонта или реконструкции.

    29 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о запуске программы расселения аварийного жилья. По его словам, на модернизацию сферы ЖКХ до 2030 года выделят 4,5 трлн рублей, включая частные средства, отметил Путин.

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