Стоимость расселения аварийного жилья в РФ достигла 2 трлн рублей

Площадь жилья, признанного в РФ аварийным, достигла 20 млн квадратных метров. На то, чтобы его расселить, властям потребуется 2 трлн рублей, пишет 28 мая ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина.

«Мы уже напринимали [аварийного жилья] на 20 млн кв. метров. Стоит это [расселить] 2 триллиона», — заявил Марат Хуснуллин, отметив, что в бюджете заложено 330 миллиардов рублей.

Он обратился к губернаторам с просьбой не спешить признавать дома аварийными, если их можно сохранить с помощью ремонта или реконструкции.