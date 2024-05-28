В Москве в квартире нашли убитую женщину, а также её мужа с арбалетом

Мертвую женщину обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы. В квартире был муж и арбалет. Подробности 28 мая сообщает Следственный комитет столицы.
По предварительной информации, женщина скончалась от травм в области головы и туловища, которые ей нанес ее муж. У него также зафиксировали телесные повреждения. Мужчине оказывают медицинскую помощь.
Следователи столичного СК работают на месте происшествия, проводится проверка.
Ранее сообщалось, что житель Подмосковья переехал на машине свою сожительницу после того, как та решила с ним расстаться. Агрессора задержали, ему предъявлено обвинение в убийстве.