В Подмосковье мужчина переехал свою девушку из-за ее решения расстаться с ним

Житель Подмосковья переехал на машине свою сожительницу после того, как та решила с ним расстаться. Агрессора задержали, ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в telegram-канале подмосковного главка СК РФ 27 мая.
Трагедия произошла накануне у кафе на Минском шоссе. В ходе выяснения отношений девушка заявила о желании расстаться. Затем обвиняемый, находясь за рулем Skoda Octavia, умышленно сбил ее и продолжил движение до момента столкновения автомобиля с деревянным строением.
Пострадавшую госпитализировали с множественными переломами, но спасти ее не удалось.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ, по которой обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.
Ранее «Фонтанка» писала о приговоре 28-летнему мужчине, который убил несовершеннолетнюю из ревности в Новосибирске. Кадры, на которых он бил ножом лежащую на асфальте школьницу, стали главной уликой. Потерпевшая от полученных ран скончалась на месте, мигрант был найден и задержан.