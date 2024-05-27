В Подмосковье мужчина переехал свою девушку из-за ее решения расстаться с ним

Житель Подмосковья переехал на машине свою сожительницу после того, как та решила с ним расстаться. Агрессора задержали, ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в telegram-канале подмосковного главка СК РФ 27 мая.



Трагедия произошла накануне у кафе на Минском шоссе. В ходе выяснения отношений девушка заявила о желании расстаться. Затем обвиняемый, находясь за рулем Skoda Octavia, умышленно сбил ее и продолжил движение до момента столкновения автомобиля с деревянным строением.

Пострадавшую госпитализировали с множественными переломами, но спасти ее не удалось.