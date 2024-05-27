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    В Подмосковье мужчина переехал свою девушку из-за ее решения расстаться с ним

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    Житель Подмосковья переехал на машине свою сожительницу после того, как та решила с ним расстаться. Агрессора задержали, ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в telegram-канале подмосковного главка СК РФ 27 мая.

    Трагедия произошла накануне у кафе на Минском шоссе. В ходе выяснения отношений девушка заявила о желании расстаться. Затем обвиняемый, находясь за рулем Skoda Octavia, умышленно сбил ее и продолжил движение до момента столкновения автомобиля с деревянным строением.

    Пострадавшую госпитализировали с множественными переломами, но спасти ее не удалось.

    Фото: Официальный канал ГСУ СК России по Московской области
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    Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ, по которой обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

    Ранее «Фонтанка» писала о приговоре 28-летнему мужчине, который убил несовершеннолетнюю из ревности в Новосибирске. Кадры, на которых он бил ножом лежащую на асфальте школьницу, стали главной уликой. Потерпевшая от полученных ран скончалась на месте, мигрант был найден и задержан.

    Фото: Официальный канал ГСУ СК России по Московской области

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