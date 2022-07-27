Жестокое убийство 17-летней девушки в Новосибирске попало на видео. Причина — ревность

17-летнюю девушку жестоко убили в Новосибирске в ночь на 27 июля. По данным НГС, убийца — её бывший молодой человек, который был очень ревнив и не смог смириться с тем, что она от него ушла. После своего поступка он хотел сбежать из России. Убийство зафиксировал видеорегистратор ехавшей мимо машины.

Как сообщает СУ СК по Новосибирской области, трагедия произошла на Лесосечной улице Советского района (Нижняя Ельцовка). Предварительно установлено, что вечером 26 июля между девушкой и 27-летним мужчиной начался словесный конфликт на почве ревности, и он нанёс ей не менее 15 ударов ножом. Она скончалась на месте, он скрылся. Но вскоре был задержан в Ленинском районе Новосибирска «благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД». Возбуждено уголовное дело по статье 105, часть 1, УК РФ (убийство).



На кадрах подписчика группы «АСТ-54» видно, что мужчина догоняет девушку, опрокидывает на землю и бьёт ножом.



По данным издания НГС, подозреваемый — бывший парень девушки. По словам её знакомых, она рассталась с ним из-за его постоянной ревности и рукоприкладства, а он не мог с этим смириться.

«27 июля около 9 утра в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину в Ленинском районе, на улице Хилокской. Выяснилось, что задержанный планировал покинуть пределы Российской Федерации. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством. <...> В результате дальнейших оперативных мероприятий и следственных действий подозреваемый в совершении преступления дал признательные показания», — сообщили изданию в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Девушка, по словам её знакомых, закончила школу в этом году, собиралась поступать в институт. Парень же, как говорят, снимал квартиру в этом районе.



Коллаж НГС из фото «АСТ-54 Black» / T.me и Vk.com Поделиться Поделиться





«Могу сказать с ее слов, что парень ее избивал, привязывал к батарее, вроде как. Очень ревновал ко всему, что движется. Как-то раз я написал Кристине, так после этого ее бывший мне угрожал расправой. Сказать плохого о ней ничего не могу. Она могла за себя постоять, если ее как-то унижали и оскорбляли. Довольно эмоциональным и искренним человеком я ее знал», — рассказал корреспонденту НГС друг девушки.

