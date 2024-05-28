В Госдуме назвали страны, присоединившиеся к российско-китайскому проекту строительства лунной станции

В совместном российско-китайском проекте по созданию на Луне обитаемой научной станции примут участие и другие международные космические организации и страны. Об этом 28 мая на пленарном заседании Государственной думы заявил заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

По его словам, к проекту уже присоединились 12 стран, среди которых он упомянул Объединенные Арабские Эмираты, Ю́жно-Африканскую республику, Пакистан, Белоруссию, Турцию и Египет.