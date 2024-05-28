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    В Госдуме назвали страны, присоединившиеся к российско-китайскому проекту строительства лунной станции

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    В совместном российско-китайском проекте по созданию на Луне обитаемой научной станции примут участие и другие международные космические организации и страны. Об этом 28 мая на пленарном заседании Государственной думы заявил заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

    По его словам, к проекту уже присоединились 12 стран, среди которых он упомянул Объединенные Арабские Эмираты, Ю́жно-Африканскую республику, Пакистан, Белоруссию, Турцию и Египет.

    Рассказал Савельев и о проекте по исследованию Луны «Артемида», возглавляемом США, — в нем уже участвуют около 40 стран Запада. Последнее обстоятельство, по мнению замглавы Роскосмоса, особенно важно, поскольку нет рисков «угрозы раскола в случае, если в наш проект войдут недружественные страны» (цитата по «Интерфакс»).

    Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, когда начнется российская экспансия на Луну.

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    РоскосмосЛунаСтанцияЭкспансияСергей савельев
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